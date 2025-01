kronika

FOTO: Ogenj z nadstreška na hišo, škode za 40 tisočakov

9.1.2025 | 13:00 | M. K.

V minuli noči je zagorel gospodarski objekt v Velikem Mraševem, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Požar so gasilci omejili in pogasili. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zagorelo v drvarnici, ogenj pa se je razširil na ostrešje objekta in ostrešje stanovanjske hiše. Po oceni oškodovancev je škode za okoli 40.000 evrov. Kriminalisti bodo danes opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško

Požar na nastrešku, osebnem vozilu in skladovnici drv so gasili krški poklicni gasici ter prostovoljni gasilci iz PGD Podbočje, Malo Mraševo in Kostanjevica na Krki. S hitrim posredovanjem so preprečili širjenje ognja še na sosednji gospodarski in stanovanjski objekt. Skupno je na intervenciji sodelovalo 38 gasilcev z enajstimi vozili.

