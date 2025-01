družabno

Trije veliki

9.1.2025 | 11:00 | Renata Mikec

Na fotografiji so trije izjemni akademski slikarji, člani Društva likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja – Nataša Mirtič, Janko Orač in Andreja Schwenner. Vsi so navdušeni ustvarjalci, ki svoje znanje radi prenašajo tudi na mlade generacije, Andreja še zlasti rada približuje umetnost otrokom s posebnimi potrebami. Po novem je Nataša prva prejemnica Didkove nagrade, ob lanskem jubileju je imela v Jakčevem domu Dolenjskega muzeja letos svojo pregledno razstavo, del te je gostoval tudi v Historijskem muzeju Bosne in Hercegovine v Sarajevu. Janko, sicer dolgoletni organizator različnih likovnih dogodkov, pa je postal prvi prejemnik Didkovega priznanja. Obe nagradi je regijsko društvo likovnih umetnikov letos podelilo prvič, in sicer za izstopajoče dosežke v tekočem letu. Nagrade so poimenovali po priznanem slikarju in profesorju na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, Zoranu Didku, ki je bil tudi Prešernov nagrajenec. Njegove korenine segajo v Podbočje, kjer je bila rojena njegova mama. Vsi trije akademski slikarji so s slikarstvom, še posebej z grafiko, »okužili« lepo število ustvarjalcev, še zlasti ljubiteljskim slikarjem in mladim na umetniški poti pa so ne le mentorji, ampak tudi velik vzor.

Foto: Robert Kokol/Foto Asja

