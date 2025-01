posavje

Pomoč Rdečega križa potrebuje vse več upokojencev

8.1.2025 | 18:00 | M. K.; STA

Krško - Na območju Krškega v zadnjem času narašča število starejših, na novo upokojenih, ki potrebujejo pomoč. Slednje je predvsem posledica nizkih zajamčenih pokojnin in draginje, ki smo ji priča, ugotavljajo na Območnem združenju Rdečega križa Krško.

Ob današnjem odprtju prenovljenih prostorov OZ RK Krško (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: MO Krško)

Območno združenje Rdečega križa Krško po besedah njegove sekretarke Mojce Vizler letno pomaga okoli 1800 ljudem, pri čemer v zadnjem času opažajo, da pomoč potrebuje vse več starejših, na novo upokojenih. Gre predvsem za upokojence z kmečkimi pokojninami, ki so zelo nizke. Krivec je tudi draginja, zaradi katere je veliko število starejših na pragu revščine, je povedala.

Starejšim po besedah sekretarke pomagajo predvsem s hrano in oblačili, kakšno odejo in plačilom položnic v obliki enkratne denarne pomoči. "Gre predvsem za stanarino, elektriko in druge osnovne potrebe," je dejala.

Poleg starejšim, ki predstavljajo okoli tretjino vseh, ki jim pomagajo, krško območno združenje Rdečega križa pomaga predvsem še na novo priseljenim družinam iz tujine in beguncem iz Ukrajine.

OBNOVLJENI PROSTORI

Od nedavnega sicer Rdeči križ v Krškem deluje v prenovljenih najetih prostorih, ki so jih uradno odprli danes. Obnovo, ki je potekala lani oktobra in novembra, je financirala Mestna občina Krško, z njo pa so po besedah sekretarke dobili predvsem svetlo, zdravo in varno delovno okolje. Občina jim je namreč zagotovila tudi celovit varnostni sistem.

Odprtja sta se udeležila tudi župan Mestne občine Krško Janez Kerin in direktorica občinske uprave Ajda Štrucl. Župan je med ogledom poudaril, da zaposleni na Rdečem križu opravljajo pomembno poslanstvo, zato je prav, da lahko svoje delo opravljajo v dostojanstva vrednih prostorih: »Verjamem, da bodo tukaj zaposleni zaradi prenove prostorov še z večjim veseljem opravljali svoje poslanstvo na področju humanitarne pomoči.«

Sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Krško Mojca Vizler je izrazila hvaležnost občini, ki jim je prisluhnila in omogočila prenovo dotrajanih prostorov: »Tudi sicer mi pomeni veliko, da se lahko kadarkoli obrnem na občino, ko potrebujemo nasvet ali pomoč«. Prisotni so se dotaknili tudi že naslednjega projekta, in sicer novega skladišča, namenjenega krškemu Rdečemu križu, za katerega Mestna občina Krško pospešeno išče primerne prostore.

Prenova prostorov je med drugim obsegala menjavo vrat, odstranitev in novo postavitev predelnih sten, izvedbo sušilnih ometov in spuščenega stropa v vseh prostorih ter polaganje vinilne talne obloge. Stare stenske obloge je zamenjal nov oplesk, zamenjane so bile vse električne napeljave in vgrajeni novi radiatorji, svetila, parapetni kanali, video-nadzorni sistem, alarmni sistem, komunikacijske napeljave ter klimatski in prezračevalni sistem. Celotna vrednost investicije je znašala dobrih 36.000 evrov z DDV.

Namen prenove je bil, kot so sporočili z občine, predvsem izboljšali delovne pogoje zaposlenih in posledično zagotoviti nadaljnje učinkovito izvajanje programov humanitarne pomoči ter drugih aktivnosti, kot so različna izobraževanja, delavnice in usposabljanja, ki jih izvaja Območno združenje Rdečega križa Krško.

‹ nazaj