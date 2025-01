kronika

Prijeli trojico, ki je plenila po trgovini; iz hleva ukradli dva prašiča

8.1.2025 | 12:10 | M. K.

Policiste PP Črnomelj so včeraj okoli 15.30 poklicali na pomoč iz prodajalne v Črnomlju, kjer je več oseb z izdelki napolnilo nakupovalni voziček, potem pa so dolgoprstneži z ukradenimi predmeti mimo blagajne pobegnili. Policisti so že okoli 16. ure izsledili in prijeli osumljence, ženski, stari 40 in 21 let, in 22-letnika. Zoper trojico bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Simbolna slika (Foto: arhiv, M24)

Na mejo z dvema promiloma in brez vozniške

Sinoči okoli 23. ure je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila nemških registrskih oznak. Policisti so vozniku iz Hrvaške zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 49-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,98 miligrama alkohola (2 g/kg). Avtomobil znamke mercedes so mu zasegli, kršitelju odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev ga bodo z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

V noči na torek je s parkirnega prostora stanovanjskega bloka na Seidlovi cesti v Novem mestu nekdo ukradel osebni avtomobil Renault megane črne barve, registrskih oznak NM GT-283,

V Leskovcu pri Krškem je neznanec skozi okno vlomil v prostore prodajalne. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Podbočju na območju Krškega so v noči na torek neznanci vlomili v hlev in ukradli dva prašiča.

V minuli noči pa je v Podbočju nekdo poskušal vlomiti v prostore prodajalne. V notranjost mu ni uspelo priti, povzročil je le škodo na vhodnih vratih.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Loče, Rakovec, Rigonce, Vrhje, Mihalovec, Dobova, Slovenska vas) včeraj prijeli 33 državljanov Afganistana, štiri državljane Azerbajdžana in Irana, tri Maroka, dva državljana Egipta ter Konga in državljana Alžirije. Na območju PP Sevnica (Breg) so prijeli dva državljana Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 202 klica. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov meje.

‹ nazaj