posavje

Evropski milijoni za nadgradnjo železniške proge

8.1.2025 | 11:30 | M. K.

Ljubljana/Sevnica - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za nadgradnjo železniške proge na območju Sevnice. Za projekt v vrednosti 60,9 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval 34,5 milijona, so sporočili z ministrstva.

Vizualizacija nadgradnje ŽP (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Sevnica

Direkcija za infrastrukturo bo železniško infrastrukturo na območju Sevnice uredila v okviru širšega projekta nadgradnje železniške proge med državno mejo, Dobovo in Zidanim Mostom.

V okviru investicije bodo zgradili novo nadkrito peronsko infrastrukturo ter nov podhod pod vsemi postajnimi tiri, s čimer bodo po pojasnilih direkcije zagotovili izvennivojski dostop do novega otočnega perona.

Izvedli bodo nadgradnjo voznega omrežja in telekomunikacijskih naprav, medtem ko bo za signalno-varnostne naprave narejena prilagoditev. Poleg tega bodo postavili aktivno protihrupno zaščito v dolžini 2,2 kilometra, zagotovili bodo tudi urejene in varne postaje javnega potniškega prometa, so dodali.

Z izvedbo projekta bodo skupaj nadgradili 2,24 kilometra železniške proge.

‹ nazaj