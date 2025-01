dolenjska

Pomoč mladim in mladim družinam pri iskanju stanovanj

8.1.2025 | 09:30 | M. K.

Novo mesto - Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto je objavil Javni poziv za dodelitev subvencij mladim in mladim družinam za najem tržnih stanovanj v novomeški občini za leto 2025 ter Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov mladim in mladim družinam v občini, ki jim bosta pomagala pri reševanju stanovanjskega problema.

Simbolna slika (MO Novo mesto)

Subvencije se pod pogoji iz javnega razpisa za subvencioniranje stanovanjskih kreditov dodelijo v obliki enkratnega zneska za kritje skupnih stroškov kredita za gradnjo, prenovo ali nakup stanovanjskih hiš in stanovanj. Subvencijo za poplačilo že odobrenega stanovanjskega kredita je mogoče pridobiti le za nezapadle obveznosti iz stanovanjskega kredita, ki je bil sklenjen v koledarskem letu pred letom razpisa oziroma bo sklenjen v istem letu.

Javni poziv za dodelitev subvencij za najem tržnih stanovanj pa dodeljuje subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Mesečni znesek subvencije se prizna največ v višini razlike med priznano tržno in neprofitno najemnino, so sporočili z rotovža.

Po pravilniku razpisa in poziva so mladi tisti posamezniki ali pari, ki nimajo otrok in so na dan objave javnega poziva oziroma razpisa stari vsaj 18 let in v letu objave manj kot 30 let. Mlade družine so družine z vsaj enim otrokom, pri kateri sta oba starša na dan objave javnega poziva oziroma razpisa stara vsaj 18 let in v letu objave manj kot 36 let. V teh starostnih okvirjih se kot mlada družina šteje tudi posameznica ali par, ki v letu poziva oziroma razpisa pričakuje rojstvo prvega otroka.

Vloge za javni poziv in razpis je možno oddati Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Novo mesto do vključno 14. marca 2025.

‹ nazaj