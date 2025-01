Za tranzitni promet je rešitev obvoznica

dolenjska

7.1.2025 | 17:00 | M. Žnidaršič

Vavta vas - Da je močno dotrajana in preozka državna cesta skozi Vavto vas, od križišča pri mostu prek reke Krke do osnovne šole, nujno potrebna prenove, se govori že dolgo časa. Projektna dokumentacija je narejena, še vedno pa se zatika pri odkupih zemljišč. Pred kratkim se je oblikovala civilna zahteva za dokončanje obvoznice mimo vasi, ki je, kot poudari njena pobudnica Doris Tudor Krušec, vrisana tudi v prostorskem načrtu občine (OPN) in bi rešila zagate težkega tranzitnega prometa in s tem vsakodnevnega življenjskega ogrožanja ljudi.

Nevarno srečanje avtobusa in priklopnika v Vavti vasi (Foto: D. T. K.)

»Obvoznica zamuja 70 let, pravijo domačini, promet na vaški in šolski cesti pa je postal smrtno nevaren. Treba je hkrati urediti lokalno cesto za varen promet domačinov in obvoznico za tranzit,« pove Doris Tudor Krušec, ki se je v Vavto vas preselila pred enim letom. »Cesta skozi Vavto vas je enaka kot v 80. letih, ko je na njej umrla deklica Nataška. Takrat je bilo malo avtomobilov, zdaj pa jih ima vsaka hiša po dva ali več. Ob lokalnem prometu pa po tej cesti hrumi še tranzit. Po zadnjih razpoložljivih podatkih iz leta 2022 je povprečni dnevni promet na tem odseku znašal 5.254 vozil. Približno tretjina vozil je danes tovornih. Srečanje dveh prikoličarjev je srhljivo, avtobusi in osebna vozila se umikajo na dvorišča …,« oriše stanje.

Potrebo po obvoznici je, kot pove, utemeljil že arhitekt leta 1910 ob gradnji mostu čez reko Krko, načrtovali naj bi jo tudi Italijani med 2. svetovno vojno, pred osamosvojitvijo Slovenije naj bi že petkrat zagotovili denar zanjo. »V prostorskem načrtu Občine Straža iz leta 2008 piše, da je lokalna vaška cesta neprimerna in prenevarna, zato je v prostorski načrt vrisana obvoznica kot edina primerna rešitev. Govorjenje, da bi po ureditvi, ki pa ne spreminja pretočnosti, to cesto ponovno odprli za tranzit, ostane brez temelja ob zamujanju obvoznice in prostorskem načrtu,« meni Doris Tudor Krušec in opozori na dve nesreči na tej cesti istega dne v začetku decembra, v obeh je bil udeležen tovornjak. Ena je bila pri mostu v Vavti vasi in druga v Jurki vasi, kjer je voznik avtobusa umrl.

Kaj na vse to pravi občina? In kakšna so pojasnila DRSI?

