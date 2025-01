družabno

Renata v marjeticah

7.1.2025 | 13:00 | Lidija Markelj

Pravijo, da je treba na življenje gledati skozi rožnata očala, ker je potem vse lažje, a tudi tale v obliki marjetice, preproste in lepe pomladanske rožice, bodo super, pravi priljubljena dolenjska radijka Renata Mikec. S tako zanimivimi, pravzaprav »šponskimi« očali jo je prijetno presenetil skriti Božiček Dolenjskega lista, ki očitno že ve, kaj je Renati všeč. Z njimi bo v novem letu 2025 še lažje iskala junake za družabno kroniko Dolenjskega lista, ki jo z veseljem ureja. Sicer pa Renati, ponosni mami 22-letnih dvojčkov – Maj je študent biokemije, Ana pa grafičnega oblikovanja –, zlepa ni dolgčas. Rada plete, čeprav se tega že dolgo ni lotila in čaka, da bo to počela v pokoju, obožuje dobre filme ter zanimive in poučne dokumentarce, bere, najljubši od vsega pa ji je – odkrito pove – »šoping«. Zato je vedno urejena po zadnji modi.

