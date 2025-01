družabno

Za telo in dušo

6.1.2025 | 18:30 | M. Ž.

V sončnem, a sicer kar svežem prazničnem četrtkovem dopoldnevu sta se iz Dolenjskih Toplic na Gorenje Sušice na tradicionalni blagoslov konj podala vsestranski Primož Primec in Marija Šuštaršič, nepogrešljiva članica in tudi nekdanja predsednica društva podeželskih žena. Poleg tega, da sta s tem nekaj naredila za telo in duha, je Primož, ki je med drugim predsednik dveh topliških društev – Kočevarjev staroselcev in kulturno-umetniškega društva –, tja prišel tudi malo poslovno, kot urednik občinskega časopisa je skrbno zabeležil dogodek, ki bo svoj prostor našel v njegovi prihodnji številki.

