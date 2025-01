družabno

Grmski diplomanti

6.1.2025 | 09:40 | Renata Mikec

Na Centru biotehnike in turizma Grm so že petnajstič podelili diplome študentom Višje strokovne šole Grm Novo mesto. Diplomske listine je prejelo 27 diplomantov v izobraževalnih programih gostinstvo in turizem, naravovarstvo ter upravljanje podeželja in krajine. Ob tem dogodku je ravnateljica, dr. Mateja Colarič Bajc, diplomantom podelila posebna priznanja, in sicer za najvišjo doseženo povprečno oceno in za aktiven prispevek pri razvoju internacionalizacije Višje strokovne šole Grm Novo mesto.

