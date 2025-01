novice

V letu 2024 so povedali

5.1.2025 | 14:30

»Rekel mi je, da sem tečna. Ampak to si štejem v čast.«

Vida Čadonič, poslanka, o prepričevanju ministra za obrambo, da bi novomeška občina in ministrstvo podpisala pogodbo o gradnji skupnega centra za reševanje

»Neizobraženost in brezposelnost sta največji oviri za Rome. Zato, dragi starši – otroke bo treba spraviti v šolo! Da boste zaživeli normalno življenje, kot ga tu živi večinska skupnost.«

Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov, ob odprtju novega romskega vrtca v Dobruški vasi v občini Škocjan

»Mladi so nori, kot je nor današnji čas. Zanje je v današnjem hitrem tempu življenja pogosto težko, preti jim veliko nevarnosti. Boli me, da je v resnici zelo malo ljudi, ki se za mlade dejansko zanimajo in jih poslušajo.«

Gregor Markelc, novomašnik salezijanec iz Župnije Šentrupert

»Res ne vem, kako bodo javno zdravstvo in delujoči zdravniki v njem poskrbeli za vse bolnike 24 ur na dan po vseh predpisih. Želim urejen sistem zdravstva, ki bo omogočal pomoč bolnim, kadar to potrebujejo. Sprašujem ministrstvo za zdravje, ali tako res krepi javno zdravstvo in upošteva vse zahteve za njegov obstoj. Še tisti zdravniki, ki v njem vztrajamo, bomo pobegnili.«

Mateja Predalič, dr. med., spec. pediatrije, iz ZD Črnomelj, ki jo je država kaznovala zaradi preveč ur dežuranja v SB Novo mesto

»Šole so samo mesto, kjer zadeve eskalirajo. Družbena omrežja so postala prostor nasilja; kot družba smo zašli v zelo skrb vzbujajoče oblike nasilja med mladostniki.«

Stanka Preskar, svetnica Občinskega sveta Občine Brežice na izredni seji o varnostnih razmerah in romski problematiki

»Eno je, da gospodarske okoliščine in same zadruge opravimo svoje, da bodo omogočeni pogoji za kmetovanje, po drugi strani pa je mogoče celo pomembnejše to, kar je osnova naše družbe, in to je družina. Če naših otrok ne bomo naučili delati, če jim ne bomo privzgojili odnosa do zemlje, gotovo v prihodnosti ne bo nihče več kmetoval.«

Stanko Tomšič, direktor Kmetijske zadruge Trebnje - Krka, o pomenu predajanja vrednot mlajšim generacijam.

»Res je. Vonjal sem, da se je pred tekmo verjetno tudi malo nadišavil.«

Vanja Drkušić, slovenski nogometni reprezentant, o tem, ali Cristiano Ronaldo res tako lepo diši

»Letošnje leto je res posebno. Še zavarovalnice se nas odrekajo. Ampak kako danes, ob vseh teh vremenskih neprilikah, sploh graditi resno gospodarstvo? Sama si danes sploh ne bi upala živeti samo od kmetijstva.«

Andreja Brence, kmetijska svetovalka na novomeškem Kmetijsko-gozdarskem zavodu, specialistka za sadjarstvo, o razmerah v kmetijstvu

»Trebanjci so predolgo čakali na tole. A kdor čaka, dočaka. Upam, da bo takih lovorik še več in da bo dal ta pokal vsem še večji zagon za naprej, da se bo vendarle kaj premaknilo tudi z dvorano, ker si mesto Trebnje, pa ne samo zaradi rokometa, ampak zaradi športa nasploh, zasluži spodoben objekt.«

Uroš Zorman, rokometni trener, o naslovu pokalnih prvakov s Trimom Trebnje

»To, kar se dogaja, je nesprejemljivo. V Posavju smo bili že večkrat izigrani. Vedno se najde neki razlog, zakaj se nekaj ne da. Ko nas potrebujjeo, so polni lepih besed, v resnici pa nam ob vsaki priložnosti, kjer je mogoče, samo jemljejo.«

Ivan Molan, župan Občine Brežice, ob selitvi sedeža ARAO iz Krškega v Ljubljano

»Šolski prostor mora biti predvsem varen prostor. Če tega ne bomo zagotavljali, pošiljamo v našo družbo slab signal. Očitno je šlo za dejanje očeta, ki je bil upravičeno zelo zaskrbljen za varnost svojega otroka, zato ga kot oče razumem. Njegovo dejanje moramo razumeti kot klic na pomoč, da je v družbi nekaj narobe. Upam, da bodo organi pregona razčistili zadevo.«

Jože Simončič, župan Občine Šentjernej, ob napadu na romskega otroka v osnovni šoli

»Vsak tak uspeh prinese prepoznavnost kraja, v tem primeru Sevnice, v širšem okolju, predvsem pa v regijskem okolju srednje Evrope. Je pa hkrati tudi sporočilo, da lahko vsakdo, iz katerega koli kraja in ki je aktiven, doseže visoke cilje.«

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, o Melanii Trump kot o vnovični prvi dami ZDA

»Učitelji, ki bi lahko učili na predmetni stopnji v osnovni šoli, se žal velikokrat odločajo za poučevanje na srednji šoli ali pa za zaposlitev v gospodarstvu. Velik dejavnik za takšno odločitev je plača, ki je sploh za mlajše, začetnike precej nizka.«

Matej Šiško, ravnatelj OŠ Otočec, o težavah pri zagotavljanju učiteljskega kadra

»Obisk v tretji regiji po Koroški in slovenski Istri nas je pripeljal v eno najrazvitejših regij v Sloveniji, da slišimo formulo, na kak način se Dolenjska tako lepo razvija kljub vsem izzivom, ki jih seveda ima vsaka posamezna regija.«

Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta, ob obisku pri dolenjskih županih

»Če ni vinograda, zidanica ni več gospodarski, ampak luksuzni objekt in kot tak drugače obdavčen. Po veljavni zakonodaji je namesto vinograda lahko ob zidanici zasajen sadovnjak, kar nekateri razumejo kot par dreves.«

Matjaž Pavlin iz Konzorcija turizem v zidanicah ob predstavitvi zahtev Civilne iniciative za ohranitev in zaščito vinskih goric

»Za nas, Belokranjce, je ključen predor. Samo da pridemo na drugo stran Gorjancev, potem se bomo pa že kako znašli, ker sagi o pridobivanju gradbenega dovoljenja za prvo in drugo etapo ob takšni zakonodaji, kot jo trenutno imamo, ni videti konca.«

Andrej Kavšek, župan Občine Črnomlja o gradnji 3. razvojne osi

