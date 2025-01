novice

Komentar: Beseda

5.1.2025 | 12:30 | M. Luzar

Na začetku je bila beseda, kot pravijo. Beseda je očitno potem dala besedo, ta potem še eno in tako naprej; Zemlja se je privrtela v leto 2024, ko je besed že, ohoho, veliko. Med njimi so besede jeze, sprenevedanja, take besede, katerih pravi pomen razumejo samo politiki, besede, ki njihovemu govorcu jemljejo pravico, da bi se štel za človeka, vrednega spoštovanja, besede, ki so ali naj šele bi meso postale, mnoge druge besede in nazadnje besede, ki bodo zapisane na koncu tega zapisa. Vseh omenjenih in drugih vrst besed žal ne bo v tem zapisu doletela čast nastopanja. Da torej ostajajo zunaj tega besedišča, ni kriv Charles Darwin, ki je, zlasti z v knjigo zapisanimi besedami pojasnjeval, da se je dokopal do spoznanj o selekciji vrst po naravnem izboru, ampak je krivo pomanjkanje prostora, če ne celo pomanjkanje avtorjevega besednega zaklada.

Foto: Pexels

Kakor koli, tu bo v začetku, nekje je pač treba začeti, beseda o poslovilni vežici v Sromljah. To je beseda jeze Sromelj. V tej slikoviti vasi, ki je odmaknjena od zemljepisnega središča brežiške občine in deloma tudi od občinskega proračuna, so tatovi ukradli žlebove na poslovilni vežici. Krajevna skupnost je imela vežico zavarovano. Zaradi tega je bila beseda krajevne skupnosti do zavarovalnice jasna: plačajte škodo. Beseda zavarovalnice je bila beseda sprenevedanja, češ, zavarovano ste imeli drugače, tako da žleb ni vštet. Sledila je spet sromeljska beseda jeze – in krog vrste besed se je vrtel. Aktualna primerjava k temu je lahko vrtenje besed, besedičenje, okrog električne omrežnine, ki je v povzetku nekako tako: ne bo tako (malo), kot vi mislite in pričakujete da bo.

V iskanju še česa med Sotlo in Kolpo, kar ima, tako kot vežica, v svojem duhu slovo, se mahoma pojavi bazen v Krškem. Z nekdanjim bazenom življenjsko povezan nekdanji uspešni plavalni klub Celulozar je nekoč vzel slovo. Zdaj pa, kot da želi vzeti slovo, še preden bo sploh nastal, figurira nov krški bazen kot tak, natančneje, kot projekt, kot zamisel, kot tako rekoč le beseda, ki naj ji bo dano meso postati. »Bazen bo športni kompleks, ki bo omogočal rekreacijo in druženje vseh obiskovalcev,« je svojo besedo postavil, mogoče tudi zastavil, krški župan Janez Kerin.

Besedo slovo je v enem, izstopajočem primeru menda škrat nagajivo spremenil v slavo. Potem je prišepnil nekemu podjetniku z našega območja, da ga, podjetnika, namreč, ne čaka slovo od parcele, na kateri bi rad imel neko gradbeniško postrojenje, krajani pa pravijo, da ga ne sme imeti, ampak da ga čaka slava in da naj se obnaša kar temu primerno. Podjetnik je vzel zares škratovo besedo, in prepričan o svojem slavnem obstoju, skrajno prostaško nahrulil novinarko, češ, da je v člankih uporabljala napačne besede. Tako je izustil številne besede, ki mu kot govorcu jemljejo pravico, da bi se štel za človeka, vrednega najmanjšega spoštovanja.

In nazadnje besede, ki bodo zapisane na koncu tega zapisa? Seveda: tovariši in tovarišice, dame in gospodje, bratje in sestre, srečno 2025!

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

