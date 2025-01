dolenjska

Nov dom na Dolenjih Sušicah

4.1.2025 | 09:30 | M. Ž.

Dolenjske Toplice - Proračun, s katerim so v novo koledarsko leto vstopili v občini Dolenjske Toplice, na prihodkovni strani znaša nekaj več kot 6,8 milijona in odhodkovni dobrih 7,7 milijona, za investicije pa namenjajo skoraj 3,8 milijona evrov.

Vaški dom na Dolenjih Sušicah bo dobil novo podobo. (Foto: J. T.)

Na streho novega vrtca Gumbek nameravajo postaviti sončno elektrarno. Kot je pred kratkim za Dolenjski list povedal župan Franc Vovk, preverjajo možnosti najugodnejšega financiranja, potem sledita priprava potrebne dokumentacije in razpis za izbiro izvajalca.

Kanalizacija Gradišče bo letos leto končana, pripravljajo pa projekt za hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja na Gorenjem in Dolenjem Gradišču ter delu Dolenjskih Toplic. S tem projektom se še s tremi občinami vključujemo v postopek dodelitve nepovratnih sredstev iz dogovora za razvoj regij.

»Sredstva so predvidena tudi za izboljšanje prometne varnosti v Soteski in na Dolenjem Gradišču, vendar je izvedba odvisna od dogovora z Direkcijo za infrastrukturo. Rekonstrukcija državne ceste od Soteske do Podhoste za zdaj ni uvrščena v državni proračun, a upanje vseeno ostaja. Projekt obvoznice centra Dolenjskih Toplic je prestal recenzijo; ocenjujem, da bi se investicija lahko realizirala v obdobju treh do štirih let,« se je dotaknil še cest.

Sanacija zidov gradu Soteska bo, kot je dejal, predmet prijave na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev, od uspešnosti na njem pa je odvisna tudi izvedba. Ocenjena vrednost del je približno 1,4 milijona evrov.

Pohiteli bodo tudi z izbiro izvajalca gradnje vaškega doma v Dolenjih Sušicah, v okviru katere bodo obstoječi objekt skoraj v celoti podrli in ga na novo zgradili. Zanj je v proračunu predvidenih 260.000 evrov, je še dodal Vovk.

