Za nameček razbil še marico, ukradli traktor

3.1.2025 | 08:30 | B. B.

Zadnji dan v letu je za varnost na območju Policijske uprave Novo mesto skrbelo 35 policijskih patrulj in 63 policistov. Tem je pomoč nudilo še 56 policistov posebne policijske enote novomeške, celjske in kranjske policijske uprave, ki so bili razporejeni na varnostno bolj obremenjena območja. Na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine je policistom pomagala tudi posadka helikopterja slovenske policije s helikopterjem Agusta Westland AW 169. Helikopter je sodeloval pri odkrivanju kršiteljev na območju Dobruške vasi in Novega mesta.

Na silvestrovo so policisti na številki 113 sprejeli 227 klicev, od tega je bilo 75 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje. Največ dogodkov je bilo povezanih z javnim redom in mirom ter kriminaliteto.

Od popoldneva do srede noči so policisti prejeli štirinajst prijav motečih pokov, uporabe pirotehnike in streljanja ter pet kršitev javnega reda in miru na javnem kraju. Policisti so se odzvali na vsako prijavo, potrdili streljanje s plinskimi pištolami, razširjeno uporabo raket (baterije) in v posameznih primerih tudi uporabo prepovedanih petard. Na najbolj obremenjenih območjih so se zadrževali do zgodnjih jutranjih ur.

Brežiški policisti so ukrepali zoper 28-letnika zaradi kršitve javnega reda in miru na javnem kraju in uporabe petard. Novomeški policisti so dvema mladoletnikoma zasegli 149 petard in še dve zapakirani škatli prepovedanih petard. Na policijsko postajo so ponju prišli starši; tik pred polnočjo so zaradi metanja petard posredovali na javni prireditvi in na policijsko postajo poklicali starše mladoletnika, ki jih je metal. V Brezju so napisali plačilni nalog 46-letniku zaradi kršitve javnega red in miru, zaradi tatvine pred tem ga bodo še kazensko ovadili. Zaradi kršitve javnega reda in miru so plačilni nalog napisali tudi črnomaljski (za 72-letneg kršitelja) in krški policisti (za 37-letnega kršitelja). Drugi postopki še niso zaključeni.

Prepoved približevanja

V torek zvečer so trebanjski policisti najprej posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru, kjer naj bi 40-letni moški izvajal nasilje nad svojo partnerko. Oškodovanka je morala iskati zdravniško pomoč, 40-letnika pa so zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini najprej pridržali, nato pa mu izrekli prepoved približevanja.

Pijani trčil in grozil policistom

Zaradi divje in nevarne vožnje so šentjernejski policisti dopoldne, nekaj po deseti uri, posredovali na Trdinovi cesti. Po prvih ugotovitvah je 37-letnik z objestno vožnjo skoraj povzročil prometno nesrečo, se nato zaletel v drog javne razsvetljave, podporni zid, nato pa obstal na Trdinovi cesti. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,28 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Med postopkom se je nedostojno vedel do policistov in drugega voznika, v katerega se je skoraj zaletel. Ker ni šlo drugače, so mu odredili pridržanje, uporabili telesno silo in lisice ter ga z marico odpeljali najprej na strokovni pregled, nato pa v pridržanje na policijsko postajo. Med vožnjo je uspel še dodobra poškodovati notranjost službenega vozila, grozil pa je tudi policistki, ki je vodila postopek. V delo so se zato vključili še kriminalisti, ki ga bodo zaradi groženj uradni osebi kazensko ovadili. Ovadili ga bodo še zaradi nevarne vožnje, poškodovanja tuje stvari in napisali plačilni nalog zaradi dveh kršitev javnega reda in miru.

Mejne zadeve in tujci

Na območju Posavja so policisti obravnavali 26 tujih državljanov, ki so na nezakonit način prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Postopki z njimi še niso zaključeni.

V novem letu mirneje

Uvod v novo leto je minil bolj mirno kot zaključek starega. V dveh dnem so na številki 113 sprejeli 253 klicev in obravnavali 71 interventnih dogodkov. Policisti so obravnavali štiri vlome, tatvino traktorja in zaradi nasilja v družini izrekli prepoved približevanja 53-letnemu nasilnežu. Zaradi kršitve javnega reda in miru so posredovali petkrat v zasebnem prostoru, obravnavali pet prijav moteče uporabe pirotehnike in eno prijavo streljanja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so 26-letni kršiteljici v Brezju in dvema kršiteljema, starima 54 in 55 let, na Otočcu napisali plačilne naloge.

V sredo popoldne, okoli pete ure, so novomeški policisti posredovali v okolici Novega mesta zaradi prijave sumljivih pokov, domnevnega streljanja. Policisti so se na območju zadrževali dalj časa in potrdili uporabo različne pirotehnike, ki je poleg svetlobnega učinka povzročala tudi pok.

Tatvina traktorja

Neznani storilci so v zadnjem mesecu dni v Podlipi iz gospodarskega poslopja odpeljali neregistriran kmetijski traktor znamke Impodan DF40, letnik 2011, rdeče barve. Lastnikom so s tem povzročili za okoli 12.000 evrov škode.

Pobegnil, a ne za dolgo

Krški policisti so v četrtek popoldne, kakšni dve uri po dogodku, prijeli 22-letnika iz Škocjana, ki je okoli šeste ure na bencinskem servisu, pod pretvezo nakupa, zamotil prodajalko in ukradel za 65 evrov cigaret. Policisti so ga izsledili, vklenili, odpeljali nazaj na bencinski servis, kjer je del cigaret vrnil, del pa plačal. Zaradi drzne tatvine ga bodo kazensko ovadili.

Reševalci in policisti so se odzvali zaman

V četrtek, ob pol desetih zvečer, je ekipa nujne medicinskem pomoči s policisti posredovala v Brezju pri Novem mestu zaradi prijave na številko za klic v sili 112, da ima ena oseba težave z dihanjem in potrebuje pomoč. Po nekaj minutnem iskanju osebe v stiski so ugotovili, da je bil klic lažen. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost novomeški policisti nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev klicatelja. Za kaznivo dejanje zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost je zagrožena kazen zapore do treh let.

Pijanemu vozniku zasegli avtomobil

Policisti državne specializirane enota za nadzor državne meje so v četrtek zvečer ob desetih na relaciji Zbure-Šmarjeta zaradi nezanesljive vožnje ustavili 72-letnega voznika osebnega avtomobila. Na kraju so mu policisti iz Šentjerneja prepovedali nadaljnjo vožnjo, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,50 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prepovedi ni upošteval in so ga na vožnji dobili še enkrat, zato so mu avto zasegli.

Za prvi prekršek so mu napisali plačilni nalog za vožnjo pod vplivom alkohola v višini 900 evrov in 16 kazenskih točk. Zaradi vožnje v času prepovedi je zagrožena še kazen 1000 evrov in 18 kazenskih točk, ker se ni ustavljal na znak modre luči in sirene, pa še 500 evrov in 5 kazenskih točk.

Za novomeškimi policisti naporna, a uspešna noč

Novomeški policisti in vodniki službenih psov, ki so v noči iz četrtka na petek opravljali naloge na območju Novega mesta, so imeli ponoči polne roke dela s sumljivimi osebami. Ob pol polnoči so na Šmihelski cesti izsledili sumljivo osebo, ki se je smukala okoli gostinskega lokala, kamor je bilo pred prazniki že vlomljeno. Na kraju so bili pravi čas, da preprečijo morebitno kaznivo dejanje.

Policist iz Dolenjskih Toplic, ki se je vračal iz službe, je nekaj po drugi uri v Novem mestu opazil štiri sumljive osebe, za katere je pol ure prej, ko je bil še v službi, slišal, da jih iščejo zaradi vloma v gostinski lokal na Ulici Slavka Gruma. Obvestil je policiste na številki 113, ti pa so aktivirali patrulje iz Novega mesta in vodnike službenih psov. Kmalu so prijeli štiri mladostnike, stare od 19 do 13 let. Med njimi sta 16-letnik iz Dobruške vasi in 19-letnik ustrezala opisu vlomilcev, zato so ju zaradi suma storitve kaznivega dejanja pridržali na policijski postaji. Oba bodo kazensko ovadili.

V bližini Bršljina so novomeški policisti okoli dveh ponoči izsledili 29-letnika, ki so ga prej opazili na sprehodu po Muhaberju, ko je preverjal ali so tam parkirani avtomobili odklenjeni. Svojega ravnanja ni znal najbolje pojasniti, a ker gre za starega znanca policije, so si policisti srečanje zabeležili, njega pa napotili domov.

Mejne zadeve in tujci

Policist so v Posavju obravnavali 29 oseb, ki so nezakonito prestopile notranjo mejo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Sloveniji. Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

V Rosalnicah in na Obrežju so se policisti odzvali na klice o sumljivih osebah, ki dajejo videz nezakonitih migrantov – v obeh primerih se je izkazalo, da gre za tuje državljane z urejenim bivanjem v Sloveniji zaradi dela pri slovenskih delodajalcih.

