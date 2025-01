dolenjska

Na prvi dan novega leta v novomeški porodnišnici kar 9 rojstev!

2.1.2025 | 11:00 | L. Markelj

Novo mesto - Ob začetku novega leta je vsakokrat težko pričakovana novica, kdo je prvi novorojenček v Sloveniji. Včeraj smo že poročali, da sta se minuto čez polnoči prva dečka rodila v porodnišnici v Ljubljani, prva deklica letos pa je ob 00.44 privekala na svet v Porodnišnici Novo mesto – ime ji je Živa, težka je bila dobre tri kilograme in velika 50 centimetrov.

Na sliki je devet malih nožic - toliko otrok je na prvi dan novega leta 2025 prijokalo na svet v novomeški porodnišnici: pet deklic in štirje dečki!

Ravno tako je bil tudi zadnji otrok v letu 2024 v dolenjski prestolnici deklica, in sicer Zala, ki se je rodila ob 13.14, težka je bila 3470 gramov in velika 50 centimetrov.

Na Dolenjskem listu običajno v sliki in besedi predstavimo prvega novorojenca v letu v novomeški porodnišnici, seveda skupaj z mamico - tokrat se ne želijo izpostavljati v javnosti, kar spoštujemo.

Kot pove predstojnica Oddelka za ginekologijo in porodništvo v Splošni bolnišnici Novo mesto Damjana Koželj, del dežurne ekipe na prvi dan v letu 2025, pa je bil pri njih še kako pester oz. bolje rečeno delaven. Imeli so kar devet rojstev in v porodnih sobah je bilo zelo živahno! Na svet je prijokalo pet deklic in štirje fantje, dva s carskimi rezi.

Damjana Koželj, predstojnica Ginekološko-porodniškega oddelka SB Novo mesto se veseli skupaj z mamicami in njihovimi družinami. (Foto: L. M.)

»Na prvi dan novega leta še nikoli ni bilo toliko porodov, vsaj zadnjih dvajset let ne. Predvsem pa smo veseli, da so zaenkrat vsi novorojenčki in mamice v redu,« pravi Koželj.

Lani več dečkov kot deklic - slednje bodo imele večjo izbiro partnerjev....

Predstojnica pove, da so v lanskem letu v novomeški porodnišnici zabeležili 1202 poroda, kar je dva več kot predlani, to pa pomeni, da je število porodov približno enako in stabilno. Rojenih je bilo več dečkov (661) kot deklic (550), od vseh porodov so se devetkrat rodili dvojčki.

»Lani smo zelo lepo zmanjšali število epiziotomij (prerez presredka), saj se naše babice zelo trudijo, da bi bilo čim več porodov spontanih. Tako da imamo sedaj 14 odstotkov epiziotomij, kar je v primerjavi s prejšnjimi leti precej manj,« zadovoljna pove Damjana Koželj in poudari, da se trudijo ustvariti in ponuditi porodnicam in otročnicam takšne pogoje, ki bi jim omogočali uresničevanje njihovih želja in pričakovanj, ki jih vodijo na poti do rojstva svojega otroka.

»V primeru, da zadržkov s strani strokovnega vidika ni, si porodnice same izbirajo načine pristopanja k porodnemu procesu, takšne, ki si jih želijo in jim najbolj ustrezajo. Lahko se gibljejo po svojih željah, uporabljajo veliko število pripomočkov, otroka pa rodijo v različnih položajih na postelji, na porodnem stolu, v vodi, s pomočjo več vrst protibolečinske podpore, tudi epiduralne analgezije, ki je sedaj spet večkrat možna,« doda.

Prenovljen porodni blok, vsako leto še kake izboljšave

Novomeška porodnišnica nudi dobre pogoje, še zlasti, odkar je prenovljen porodni blok, to pa jasno povedo tudi porodnice.

»Všeč so jim porodne sobe, ki izražajo domačnost in toplino, prav tako vsi pripomočki, oprema, ki prispevajo k lažjemu rojevanju in udobnejšemu bivanju porodnic neposredno po porodu. Se pa vsako leto porodi še kakšna ideja, kako porodnice v porodnem procesu še dodatno podpreti in jih opolnomočiti za zadovoljujoč porod. Te še dodatno implementiramo v funkcionalnost porodnega bloka, pa tudi v izgled in prijazno podobo,« pove Damjana Koželj.

V lanskem letu so uredili še hodnik z afirmacijami v sliki in besedi, ki pomagajo porodnicam skozi napornejše faze procesa poroda. Oddelek, kjer bivajo otročnice z novorojenčki, je prav tako popolnoma prenovljen. Vsako leto dodajo le še kakšno novejšo opremo. Izredno veliko povpraševanje je po nadstandardnem bivanju, čemur v porodnišnici sledijo. Trenutno imajo na voljo en apartma in še dodatnih 5 nadstandardnih sob, tudi z možnostjo sobivanja spremljevalca.

Porodnice se čutijo sprejete in varne

»Vsekakor nas vodi želja, da se pri nas porodnice počutijo sprejeto, varno, sproščeno, z zavedanjem, da bo zanje dobro strokovno poskrbljeno. Glede na množične pozitivne odzive gospa, ki so rodile v porodnišnici Novo mesto, bi rekli, da se slednjega zavedajo in se pri nas tudi dejansko dobro počutijo,« pove predstojnica Ginekološko-porodniškega oddelka SB Novo mesto, ki imenu porodnišnice Novo mesto želim vsem bodočim mamicam in očkom ter seveda vsem bralcev Dolenjskega lista prijazno in ljubeznivo leto 2025.

‹ nazaj