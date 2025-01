novice

Srečneža do stanovanj v Ljubljani in Kopru; srečka za mesečno rento vplačana v Krškem

2.1.2025 | 09:30 | STA

Ljubljana - Na včerajšnjem žrebanju praznične izvedbe igre Loto, poimenovane Novoletni loto, so izžrebali tudi srečneža, ki sta prejela glavna dobitka, stanovanji v Ljubljani in Kopru. Srečka za stanovanje v Kopru je bila vplačana v Bohinjski Bistrici, za stanovanje v Ljubljani pa v Šenčurju. Mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje 10 let v skupni vrednosti 180.000 evrov pa bodo prejele osebe, ki so Novoletni Loto vplačale v Središču ob Dravi, v Krškem in na spletnem mestu loterija.si.

Novoletni loto (Foto: Loterija Slovenije)

Posebnost tega lota je bilo žrebanje dobitkov izključno med prodanimi potrdili, ki jih je bilo 350.000, kar je zagotovilo, da so bili vsi dobitki izžrebani, so pojasnili v Loteriji Slovenija.

Poleg omenjenih stanovanj in mesečnih rent so izžrebali še deset počitnic v vrednosti 5000 evrov in druge denarne dobitke. Skupaj je bilo na voljo 10.515 dobitkov, v skupni vrednosti več kot dva milijona evrov. Najmanjši dobitek je vreden 50 evrov.

Že vse od izuma evropskega modela loterijskih iger so med najbolj zaželenimi tudi tako imenovani blagovni dobitki. Nekoč so bili to kelihi, zlatniki in obrt v središču mesta, danes so to počitnice, avtodomi, kolesa in stanovanja, so na Loteriji Slovenija zapisali v sporočilu za javnost.

Tudi v Sloveniji je tako že od nekdaj, poudarjajo na Loteriji Slovenija. Ko so leta 1926, tudi s pomočjo loterijskih sredstev, v Ljubljani gradili bežigrajski oziroma orlovski stadion, je bila glavni dobitek meščanska vila po načrtih arhitekta Plečnika.

Na Loteriji Slovenija so izpostavili še, da s sodelovanjem v igri Loto igralci poleg igranja pomagajo zbirati sredstva za slovenske športnike ter invalidske in humanitarne organizacije. Loterija Slovenija v obliki koncesijskih dajatev, davkov, povezanih s prirejanjem iger in sklada za dobitke, družbi vrne 80 odstotkov sredstev od prodaje iger na srečo, so zapisali na spletni strani loterije.

