Vrtec vse dražji za starše in občine - ne prva in ne zadnja podražitev

1.1.2025 | 18:30 | L. Markelj

Šentjernej - Po letu in pol se je znova podražilo predšolsko varstvo v Vrtcu Čebelica Šentjernej, in sicer za devet odstotkov. Svetniki so s težkim srcem dali zeleno luč za nove cene, ki bodo začele veljati s 1. januarjem 2025.

Prejšnje so veljale od 1. maja 2023, in kot je povedal župan Jože Simončič, so bili do zdaj predzadnji od 14 okoliških občin, podražitvam pa se ni bilo več mogoče izogniti. Nova cena za prvo starostno obdobje (od 1 do 3 let) znaša 638 evrov (prej 628), za drugo starostno obdobje (od 3 do 6 let) pa 530,93 evra (prej 478). Strošek živil za otroka na dan se je z 2,05 evra zvišal na 2,35 evra; cena desete in vsake naslednje ure varstva dnevno pa namesto dobrih 3 evrov stane zdaj 3,49 evra.

Šentjernejski občinski svetniki so s težkim srcem sprejeli podražitev vrtca. (Foto: L. M.)

Ravnateljica Vrtca Čebelica Šentjernej Ana Srpčič pojasnjuje, da so vzrok za podražitve zlasti povišani stroški dela, torej plač, dvig regresa za letni dopust in za prehrano med delom, redna napredovanja itd. Kljub varčevalnim ukrepom se višajo tudi stroški materiala in storitev, zlasti na račun višjih zavarovalnih premij, cen čistil, materiala za vzdrževanje, vzdrževalnih del in rednih servisov, draži se tudi elektrika. Dražji so še stroški živil za otroke, z januarjem, ko bodo odpirali javna naročila, pričakujejo nove, višje cene.

Občina Šentjernej krije razliko med plačilom staršev in ceno programa v vrtcu. Ob sprejeti novi ceni bo mesečni strošek občine za devet odstotkov višji. Če je bil septembra 2024 za 329 vpisanih otrok skoraj 105.000 evrov, bo z novo ceno znašal dobrih 114 tisočakov.

Največ v 6. plačnem razredu

Ana Srpčič, ravnateljica Vrtca Čebelica Šentjerrnej (Foto: L. M.)

Ravnateljica vrtca je povedala, da se višajo tudi plače staršev in zdaj jih je največ v 6. in 7. plačnem razredu, kar pomeni, da plačujejo 43 oz. 53 odstotkov ekonomske cene vrtca. Za prvo starostno obdobje to pomeni, da jih bo s podražitvijo največ plačevalo 23,65 evra oz. dobrih 29 evrov več kot prej, za drugo starostno obdobje pa slabih 19 evrov oz. dobrih 23 evrov več.

Dodala pa je še prav nič razveseljivo vest, da v tem predlogu višjih cen ni upoštevan še Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki začne veljati s 1. januarjem, zvišanje plač bo sledilo v obrokih do leta 2028, prva dva obroka pa bosta zapadla že v leto 2025. »To pomeni, da se bo strošek dela še povečeval in računamo na 6-odstotno povišanje ekonomske cene,« je dejala in poudarila, da se v vrtcu ves čas trudijo poslovati racionalno in gospodarno.

Do kdaj še podražitve?

Šentjernejski svetniki so neradi poslušali o potrebnih podražitvah vrtca. »Prihaja čas, ko bomo morali na občinskem svetu reči, do kdaj bo še to šlo,« je dejal podžupan Andrej Mikec (Lista za Šentjernejsko dolino). Aleš Trbanc (SDS) je dejal, da podražitev ne more podpreti, ravno tako njegova strankarska kolegica Marija Martinčič Bauman: »Težko staršem pogledam v oči. Pred dobrim letom smo vrtec podražili za 10 odstotkov, zdaj za 9, potem spet za 6 … Želim, da se dela drugače, starši so že zdaj obremenjeni in vsi smo ujetniki slabo premišljenih sprememb zakonodaje, kar se vrača kot bumerang. Nalijmo komu v Ljubljani čistega vina, zvišanje plač je le navidezno, saj so dražje tudi vse storitve in drugo.« Franja Bučar (Mladi za aktiven Šentjernej) je predlagala, da če že brez podražitev ne gre, je treba mladim družinam omogočiti kake olajšave.

Junija se zaradi višjih plač zaposlenih obetajo nove podražitve Vrtca Čebelica Šentjernej za šest odstotkov.

»Vse se draži in ni nam lahko, tudi na občini ne. A če zdaj ne dvignemo cen za 9 odstotkov, jih bomo morali junija za 20,« je dejal župan Simončič in poudaril, da so ena redkih občin, ki v vrtec sprejme vse domače otroke, tudi zdaj so zaradi potreb vzpostavili novega za prvo starostno obdobje in 1. januarja bo v Vrtec Čebelica vpisanih že 357 otrok v 20 oddelkih, 24 je otrok s posebnimi potrebami.

Vse bolj pa se prvemu možu šentjernejske občine zdi nesprejemljivo, da je občina npr. za vrtec v letu 2024 brez naložb in vzdrževanja namenila skoraj 1,6 milijona evrov, to je za manj kot 400 otrok, za šolo, ki je obvezna in jo obiskuje več kot 800 učencev, pa 147 tisočakov. A prve številke bodo očitno v prihodnje še višje.

