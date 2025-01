bela krajina

V tujini ni vse zlato, kar se sveti

1.1.2025 | 16:00 | M. Glavonjić

Mozelj je obcestna, razpotegnjena vasica med Kočevjem in Črnomljem, ki leži ob cesti, ki pelje v smeri Poljanske doline nad vijugasto Kolpo. To je vas uspešnih, prepoznavnih posameznikov, tistih, ki živijo pod obronki Kočevskega roga, pa tudi tistih, ki so zapustili rodno grudo. Med njimi je tudi Žana Česnik.

Z družino ob Ljubljanici

»Žana je obraz, ki nam je v ponos. Mi ji rečemo naša Španka. Od nekdaj je izžarevala prijaznost in toplino. Njena govorica je mehka, pogled topel, dojemanje sveta široko. Ni nas presenetilo, da je odšla v tujino,« jo opiše znanka Jasna, ki se spomni, da si je Žana pot prepoznavnosti pred leti utirala kot novinarka lokalnega radia. Z mikrofonom v roki je znala odpreti vsako dušo, in sicer pri prenašanju slabih ali dobrih novic. Tudi pred avtoritetami, pomembnimi možmi iz politike ali gospodarstva, je ostala pokončna in nikoli je ni zapustil širok, brezkončno srčen nasmeh.

»Novinarstvo je bilo eno izmed mojih najlepših obdobij v poklicnem življenju, s katerim sem dala svoj prispevek skupnosti. Za menoj so nepozabni dnevi in trenutki prijateljstva ter poznanstva z veliko ljudmi, s katerimi sem še danes tako ali drugače povezana, vendar se interesi v življenju spreminjajo. Kot ustvarjalna in umetniška oseba sem kar nekaj časa posvetila iskanju svojega kreativnega kanala. In ga našla. To je zdaj ličenje. Sem profesionalna vizažistka in hkrati delam v turizmu,« pripoveduje Žana o tem, kar jo neskončno veseli. Za kraj družinskega domovanja je izbrala Španijo, njeno pokrajino Katalonijo z glavnim mestom Barcelono, znano po svoji bogati zgodovini, kulturi, arhitekturi in živahnem vzdušju.

Profesionalna vizažistka pogosto oblikuje obrvi, da doseže ustrezen okvir za obraz.

»Na to je vplivalo več dejavnikov, največji med njimi pa je bil rojstvo sina leta 2014. Glede na to, da je mož iz Katalonije, čeprav je živel skoraj 11 let v Sloveniji, smo se leta 2015 odločili, da – ljubezen je močnejša od vsega – poskusimo srečo v Barceloni in tako sinu omogočimo prednosti obeh držav, Slovenije in Španije. Tisti, ki odide v tujino, dobro ve za vse ovire, mimo katerih mora iti, včasih se moraš upogniti pred izzivi. Pri meni je šlo za urejanje bivanjskih formalnosti, kulturno, socialno in jezikovno prilagoditev, iskanje službe ter prebroditev čustvene oddaljenosti od Slovenije, ki zares nikoli ne izgine.«

VZTRAJNOST IN ENERGIJA

So bile težave, kot se reče, pri prilagajanju? »Ko se odločiš za selitev v tujino, se zavedaš, da bo drugače, kar sem vedela že iz svoje čudovite petletne izkušnje v Zagrebu. Mesto je bilo, če ga primerjam z Barcelono, streljaj od rojstne vasi. Bila sem dejansko doma. Po desetih letih v Barceloni s ponosom lahko povem, da sem uresničila osebne in družinske sanje ter načrte, v katere sem vložila veliko truda. Je že tako, da si mora človek kot tujec vrata priložnosti odpreti sam, kar dobro razloži slovenski pregovor: Brez muje se še čevelj ne obuje.«

Zato Žana Slovencem, ki razmišljajo o življenju v tujini, svetuje: »Uresničite ali vsaj poskušajte uresničiti svoje sanje, ob zavedanju, da ni vse zlato, kar se sveti. Na poti boste naleteli na izzive in ovire, a ravno ti trenutki so tisti, ki vas oblikujejo in naredijo močnejše. Vsak korak, tudi če ni popoln, vas približa cilju. Verjemite vase, zaupajte v svoje sposobnosti in nikoli ne prenehajte verjeti, da je mogoče doseči to, kar si želite. Vsem želim veliko sreče, 'molt d'èxit', kot pravijo Katalonci, vendar ne pozabite na našo Slovenijo.«

Pred dvajsetimi leti, z novinarsko ekipo lokalnega radia

Iz domovine je Žana v Barcelono ponesla energijo in priložnosti za osebno rast. Tudi v turizmu. Za Španijo pravi, da je država, kamor prihaja na milijone tujih turistov z različnimi interesi. Uradna slovenska skupnost tam ne obstaja, prej neuradna mešana balkanska. Je pa srečna, da ima slovenske prijatelje v Barceloni.

»Ne glede na vejo turizma, v kateri delaš, je poleg potrebnega znanja in okretnosti ključnega pomena sodelovanje s kakovostno in z zanesljivo mrežo lokalnih dobaviteljev. S poznavanjem okolja in lokalne ponudbe lahko zadostite željam turistov, ne glede na to, od kod prihajajo, in jim pripravite res dobro ponudbo. Gostje imajo povsod svoje zahteve, razlika je v tem, da je španski trg toliko večji, da moraš ugoditi širši raznolikosti gostov. Novi turistični rekordi v Španiji pospešujejo ekonomsko rast, vendar prinašajo tudi nezadovoljstvo domačinov, ki v množičnem turizmu občutijo tudi negativne učinke,« pripoveduje.

Krst otroka v domači cerkvi

DOMOVINA V SRCU

O njeni drugi ljubezni, ki je v njej tlela že iz otroških let, da bi nekega dne kot vizažistka drugim polepšala obraz, govorijo drugi. V katalonskih revijah o njenem profesionalnem pristopu k ustvarjanju želenih videzov za različne priložnosti preberemo, da vedno skuša poskrbeti, da se »vaš slog ne bo ujemal le z vašo obleko, ampak tudi z vašo osebnostjo. Tako bo vse v popolni harmoniji; počutili se boste udobno, varno in lepo. Če želite izgledati in se počutiti popolno na svoj poročni dan, ne oklevajte stopiti v stik z njo.«

Tako kot se nenehno izobražuje in sledi novim trendom v svetu ličenja in smernicah v turizmu, Žana tesno ohranja stik s srčno domovino. Kako? V Barceloni govori slovensko, tudi sina poučuje v slovenskem jeziku. Sicer se vsako leto vsaj dvakrat vrne v domači kraj in je neskončno srečna, da lahko ta čas preživi z družino (z mamo, atijem, s tetami, sestrino družino …) in prijatelji. Z njimi delijo spomine, ki jim ni konca, iz otroštva, najstniških let, šolskih klopi. Načrti se sproti rojevajo. Ob tem nikoli ne pozabi poudariti, da življenje v tujini pomeni veliko prilagajanja, učenja jezikov in kulturnih razlik. Pomeni tudi velik občutek zadovoljstva ob doseženih ciljih.

