FOTO: Zasegli večjo količino petard; našli ukradeno drobnico

31.12.2024 | 12:00 | M. K.

Policisti na številki 113 so včeraj sprejeli 225 klicev, od tega je bilo 73 interventnih dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Včeraj in danes v Novem mestu zasegli več kot 700 petard

V ponedeljek zvečer so policisti v Novem mestu posredovali zaradi prijav motečih pokov petard. Policisti vodniki službenih psov, ki so izvajali naloge na območju Novega mesta, so kmalu zatem zalotili skupino mladostnikov s pirotehniko. Enemu med njimi, 16-letniku iz Novega mesta, so novomeški policisti zasegli 77 kosov prepovedane pirotehnike – petard (»piratke«). Privedli so ga na policijsko postajo ter poklicali starše, da so ga odpeljali domov. Za 16-letnika bodo uvedli postopek o prekršku in obvestili center za socialno delo.

V drugem dogodku, danes zjutraj (torek), so novomeški policisti na podlagi odredbe sodišča opravljali hiši preiskavo pri 51-letniku in 25-letniku v Brezju. Med preiskavo so odkrili in zasegli 646 kosov pirotehnike, ki je ni dovoljeno uporabljati (petarde kategorije F2 in F2). Za 51-letnika bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (za posameznika je predpisana globa od 400 do 1.200 evrov).

Zasežene petarde (Foto: PP Novo mesto)

Ukradeno drobnico našli in vrnili lastniku

Zgodaj popoldne so novomeški policisti 46-letniku iz okolice Novega mesta zasegli tri jagenjčke, ki so bili dve uri prej ukradeni v Poljanah pri Mirni Peči. Kmalu po prijavi so policisti osumljenca in ukradeno drobnico torej našli, nakar so jih vrnili lastniku. 46-letnika bodo kazensko ovadili.

Pridržali dva pijana razgrajača

Okoli pol sedme zvečer so zaradi kršitve javnega reda in miru novomeške policiste klicali v gostinski lokal na Belokranjski cesti, kjer naj bi se 17-letnik iz Dobruške vsi in 23-letnik iz Kočevja nedostojno vedla do gostov, vpila in preklinjala. Znesla sta se tudi nad požarnim alarmom, poškodovala napeljavo (škode bo za okoli tisoč evrov) in s tem povzročila vklop požarnega alarma v objektu. Po prijavi sta 17-letnik in 23-letnik poskušala zbežati iz kraja, a so ju policisti v bližini izsledili in vklenili. Ker se nista pomirila, nista upoštevala ukazov policistov in pijana nadaljevala s kršitvijo, so ju odpeljali v pridržanje do iztreznitve na policijsko postajo. Dobila bosta plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru, v nadaljevanju pa ju bodo še kazensko ovadili zaradi poškodovanja tuje stvari.

V prometni nesreči ena oseba huje, dve lažje poškodovani

Ob pol dveh popoldne se je na cesti med Drago in Družinsko vasjo zgodila prometna nesreča treh vozil, v kateri je bila ena oseba huje, dve pa lažje poškodovane. Po prvih ugotovitvah policistov je 72-letna voznica osebnega avtomobila med vožnjo zapeljala na nasprotni vozni pas, tam trčila v vozilo 80-letne voznice, nato pa jo je odbilo še v vozilo 30-letnega voznika, ki je peljal za njo. Vsi trije so se v nesreči poškodovali, poškodbe 30-letnika so opredelili kot hude (zlom). Prisotnosti alkohola niso ugotovili. O prometni nesreči so obvestili okrožnega državnega tožilca, zaradi ogleda in odstranjevanja posledic nesreče pa je bil promet oviran do 17.30 ure.

Prijeli tihotapce

Policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje so zjutraj v Novi vas pri Mokricah ustavili sumljivo vozilo čeških tablic, ki ga je vozil 63-letni državljan Bolgarije. V vozilu so odkrili pet državljanov Kitajske, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Postopek so prevzeli policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe, ki so 63-letnika in njegovo sopotnico kazensko ovadili in ju popoldne privedli na zaslišanje na okrožno sodišče. Postopki s tujci še niso zaključeni.

