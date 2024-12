novice

Po novem letu sneg do nižin: največ spet pri nas

31.12.2024 | 13:30 | M. K.

Novo leto ne bo postreglo le z novimi dogodivščinami, ampak če se bodo napovedi vremenoslovcev uresničile, tudi z nekaj snega. Prva dekada novega leta namreč prinaša zanimiv vremenski razplet, napovedujejo na straneh Neurje.si.

Prihaja sneg ... (Foto. S. Švigelj)

Kot pojasnjujejo pri Neurje.si, nas bo v četrtek od severozahoda prešla vremenska fronta, v nižje plasti ozračja se bo vrnil mrzel zrak. V noči na petek se bo meja sneženja hitro spustila tudi do nižin, brez snega bo ostala le Primorska. "Zaradi klasičnega severozahodnega prehoda fronte bo po trenutnih izračunih več snega zopet na jugu in jugovzhodu države. Najmanjši izkupiček si lahko znova obeta Pomurje," še pravijo pri Neurje.si, kjer opozarjajo, da je razvoj sekundarnega dogajanja s cikloni nemogoče napovedati, bo pa več znanega v prihodnjih dneh.

Pri Agenciji RS za okolje so zapisali, da se bo danes ob morju lahko pojavila nizka oblačnost, drugod bo še precej jasno in silvestrski večer, kot smo poročali, zelo primeren za silvestrovanja na prostem. V sredo, na novega leta dan, bo na jugozahodu in delu osrednje Slovenije zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še dokaj sončno. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bo pooblačilo, le na severovzhodu bo sprva še delno jasno. Na Primorskem bodo možne občasne rahle padavine.

Njihovi vremenoslovci pa so za časnik Večer dodatno pojasnili, da nas bo v petek prešla hladna fronta. Padavine bodo zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spuščala. V petek popoldne bodo padavine predvidoma ponehale, nekoliko se bo zjasnilo. Zapihal bo hladnejši severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Ohladilo se bo. V soboto se bo nekoliko razjasnilo, a se bo že v nedeljo spet pooblačilo, saj bo zapihal toplejši in bolj vlažen jugozahodnik. Od nedelje dalje kaže na večinoma oblačno vreme. Verjetnost padavin se spet nekoliko poveča v ponedeljek in torek. Spet bo nekoliko topleje. Od petka do nedelje bodo dnevne temperature v notranjosti Slovenije malo nad lediščem, od ponedeljka dalje pa se bodo gibale med 5 in 10 stopinj Celzija.

GAČE: LE ŠE SNEG ČAKAMO

Napovedanega snega, ki ga naj bi bilo torej največ ravno v naših koncih, se gotovo zelo veseijo smučarji. S smučišča RTC Gače sporočajo, da so pripravljeni na začetek nove smučarske sezone. Njihova zasneževalna infrastruktura je v popolni pripravljenosti. Jezero za zasneževanje je polno vode, prezračevalni in hladilni sistemi so vključeni, črpališče je pripravljeno, prav tako pa so vsi snežni topovi na svojih pozicijah, priključeni in pripravljeni na delovanje. Ekipa za zasneževanje je dnevno v pripravljenosti, da ob prvi priložnosti začne s procesom izdelave umetnega snega.

Na Gačah se te dni sankajo. (Foto: bralka)

Njihove prvotne želje so bile usmerjene k zasneženju smučišča in odprtju sezone že do novoletnih praznikov. Narava je Gačam sicer namenila nekaj snega, vendar je smučarske delavce presenetila temperaturna inverzija. Medtem ko so temperature v dolini nizke in ugodne za zasneževanje, so se na Gačah soočali z višjimi temperaturami, ki tega ne omogočajo. Glede na trenutne podatke ocenjujejo, da bodo zasneževati začeli takoj po novem letu.

Na smučišču sicer deluje sankališče, prav tako je odprta gostinska ponudba.

‹ nazaj