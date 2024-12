družabno

Ob dnevu odprtih vrat

31.12.2024 | 10:30 | Renata Mikec

Občina Straža je nedavno pripravila dan odprtih vrat. Ob tej priložnosti so odprli razstavo slik in modnih kreacij domačinke Irene Štangelj Pavlakovič. Njene stvaritve krasijo avlo Kulturnega doma Straža in si jih lahko ogledate v času, ko je odprta krajevna Knjižnica Mirana Jarca. Dan odprtih vrat Občine Straža so potem nadaljevali v večnamenski dvorani kulturnega doma, kjer so se lahko občani in poslovni partnerji seznanili z delovanjem občine, spoznali projekte in tudi načrte za prihodnost. Dogodek so obogatili učenci Nejc, Lara in Tadej iz Glasbene šole Lipičnik, njihove nastope pa so zbrani nagradili z aplavzom.

