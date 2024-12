kronika

FOTO: Dimniški požar

30.12.2024 | 19:00 | Foto: PGE Krško

Včeraj ob petih popoldne so krške poklicne gasilce preko ReCO Brežice obvestili o dimniškem požaru v stanovanjski hiši v naselju Žabjek v MO Krško. Izvozili so s tremi gasilci tehnični reševalci in dvema voziloma, poročajo gasilci na svoji spletni strani.

Po prihodu na kraj so skupaj z gasilci PGD Podbočje in PGD Kostanjevica na Krki začeli z gašenjem polno razvitega požara v dimniku z RGA. Sledil je vstop v zgornje nadstropje preko lestve in merjenje temperature s termo kamero, prebijanje dimnika z dimnikarsko žico, spremljanje temperature okoli dimnika in prezračevanje prostorov po gašenju. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Podbočje.

