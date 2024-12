posavje

Občina gradnjo pokritega bazena spet oddala družbi GIC Gradnje

30.12.2024 | 16:30 | STA

Krško - Mestna občina Krško je po tistem, ko je Državna revizijska komisija prejšnji teden razveljavila prvotno odločitev o izboru izvajalca za gradnjo pokritega bazenskega kompleksa v mestu, naročilo znova oddala prvotno izbranemu izvajalcu, družbi GIC Gradnje iz Rogaške Slatine. Ta bo dela izvedla za nekaj več kot 13,3 milijona evrov.

Občina je GIC Gradnje na ponovljenem javnem razpisu za gradnjo Bazena Krško izbrala konec oktobra. Njena ponudba za izvedbo del je bila po upoštevanju nekaterih računskih napak na strani naročnika 13,32 milijona evrov z davkom.

Drugi najcenejši ponudnik je bil novomeški CGP, ki bi kompleks zgradil za 13,39 milijona evrov z DDV. Ostale tri ponudbe družb Makro 5 Gradnje, Lesnina MG Oprema in GPI Tehnika je občina zavrnila kot nedopustne, saj da so presegale zagotovljena sredstva.

Na odločitev občine se je na Državno revizijsko komisijo pritožil CGP in revizorji so minuli teden njegovemu zahtevku za revizijo ugodili ter razpisno odločitev razveljavili.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je CGP v okviru zahtevka za revizijo uspel izkazati, da krška občina na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja ni mogla ugotoviti, da je GIC Gradnje izpolnjeval pogoje za referenčni projekt.

CGP je namreč izpostavil, da je GIC Gradnje v ponudbi predložil referenčno potrdilo za Wellness center Balnea v Dolenjskih Toplicah, ki pa ga ni podpisala družba Terme Krka, ki upravlja s kompleksom, ampak njeno matično podjetje Krka.

Po presoji revizorjev tako krška mestna občina ni mogla šteti, da je predmetno referenčno potrdilo potrjeno skladno z naročnikovimi zahtevami, posledično pa ni imela podlage, da bi ugotovila, da izbrani ponudnik izpolnjuje enega od referenčnih pogojev za sodelovanje.

Na najmlajši slovenski mestni občini so v vnovični odločitvi, danes objavljeni na portalu javnih naročil, zapisali, da so se ob upoštevanju ugotovitev revizorjev in skladno z določili razpisne dokumentacije odločili za vnovično presojo ponudb po merilu najugodnejšega ponudnika.

Obenem so GIC Gradnje pozvali k dopolnitvi ponudbe. Kot so zapisali na občini, je slatinski gradbinec pravočasno predložil ustrezno referenčno potrdilo, ki ga je tokrat podpisala družba Terme Krka.

Ker so na občini ugotovili, da GIC Gradnje izpolnjujejo razpisne pogoje in tako ni razloga za njihovo izključitev, njihova ponudba pa je ugodnejša od tiste novomeškega gradbinca CGP, so posel znova podelili podjetju iz Rogaške Slatine.

Tudi na to odločitev je možno vložiti zahtevek za revizijo.

Projekt Bazen Krško je eden največjih trenutnih investicijskih projektov v tej posavski mestni občini, je pa tudi kamen spotike med vodstvom občine na čelu z županom Janezom Kerinom in mestno opozicijo.

Bazenski kompleks bo zgrajen ob športnem parku južno od stadiona Matije Gubca. V novem objektu bosta večji bazen dimenzij 25 krat 33,3 metra in globine 2,2 metra ter manjši bazen velikosti osem krat 23,5 metra z dvema nivojema globine. Predvideni so tudi dve večnamenski dvorani, bar, parkirišča in park.

