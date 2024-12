družabno

MePZ Pomlad vselej navduši

30.12.2024 | 13:00 | Renata Mikec

Na letošnjem prednovoletnem županovem sprejemu za poslovne partnerje in posebne goste je nastopil Mešani pevski zbor Pomlad, ki sodi med najboljše slovenske mešane pevske zbore in je prejemnik številnih mednarodnih nagrad. Občinstvo je bilo nad njihovim koncertom navdušeno, saj so pomladniki zbrane v dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine popeljali skozi različne glasbene zvrsti. Zbor deluje že več kot tri desetletja, dobrih deset let ga uspešno vodi zborovodkinja Alenka Podpečan. Lani, ko je bilo zanje jubilejno leto, so imeli vrsto nastopov, delavni in uspešni pa so bili tudi letos. Na tekmovanju Naša pesem 2024 so osvojili zlato plaketo in skupno drugo mesto, dve nagradi je prejela tudi ena od njihovih dveh tekmovalnih skladb. To je bila pesem Elizijska polja, ki jo je napisal skladatelj Jan Triler. Z njo so osvojili nagrado za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja, napisane v zadnjem letu, pa tudi nagrado za najboljšo novost.

Foto: Robert Kokol/Foto Asja

‹ nazaj