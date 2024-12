gospodarstvo

Zakaj država plačuje obsojeno nekdanjo menedžerko leta?

30.12.2024 | 10:00 | J. V.

Medtem ko je bila Tatjana Fink, nekdanja direktorica Trima Trebnje, že na zatožni klopi zaradi spornega menedžerskega prevzema, jo je državna agencija najela za sodelovanje pri projektu izobraževanja podjetij.

Tatjana Fink je leta 2014 zapustila Trimo in hitro ustanovila novo podjetje, ki deluje zelo dobro. (Foto: arhiv DL)

Nekdanja predsednica uprave Trima Trebnje Tatjana Fink, ki je bila zaradi spornega lastninjenja te družbe pred dvema tednoma na prvi stopnji obsojena na pogojno zaporno kazen, se bo lahko tudi po tem ukvarjala s svetovanjem in za to prejemala denar od države, poroča necenzurirano.si.

Kot zunanja strokovnjakinja Fink namreč dela na projektu, za katerega je javna agencija za spodbujanje investicij in podjetništva (Spirit) v zadnjih dveh letih skupaj namenila skoraj tri milijone evrov. Gre za javno naročilo za zagotavljanje strokovne podpore procesu trajnostne in krožne poslovne transformacije malih in srednje velikih podjetij, ki ga je agencija oddala konec leta 2022.

Že takrat so se pojavljali namigi, da je namenjeno vnaprej izbranim prijaviteljem. Kaj natančno pri projektu, ki ga financira država, počne Tatjana Fink? In kaj vse je bilo nenavadno pri dveh razpisih agencije Spirit?

Celoten prispevek na voljo na portalu necenzurirano.si.

‹ nazaj