Osrednja posavska slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti<strong> <br /></strong>

posavje

Osrednja posavska slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti



30.12.2024 | V. S.

Foto: MO Krško

Krško - V Kulturnem domu Krško je na praznični četrtek potekala osrednja posavska slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič, ki je v svojem nagovoru poudaril pomen enotnosti in odgovornosti za prihodnost. Praznični večer je z glasbo obogatil Simfonični orkester Glasbene šole Krško z gostjama.

V slavnostnem nagovoru je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič izpostavil zgodovinsko odločitev, ki smo jo sprejeli pred 34. leti. Spomnil je, da je plebiscit 23. decembra 1990, na katerem je 95 % volivcev podprlo samostojnost, »veličasten izraz enotnosti, ki je presegel delitve in nas povezal v skupno vizijo prihodnosti«. Poudaril je, da je bil duh sodelovanja in zaupanja ključen za osamosvojitev ter da moramo ta duh negovati tudi danes. »Enotnost ni enoumje. Enotnost pomeni spoštovanje različnosti in sposobnost, da kljub razlikam najdemo skupni dogovor,« je dejal Lotrič. V svojem govoru se je dotaknil tudi aktualnih družbenih izzivov, kot so podnebne spremembe, migracije in tehnološke spremembe. Opozoril je, da prav obdobja negotovosti zahtevajo še večjo stopnjo sodelovanja in solidarnosti. »Slovenija je majhna država, vendar z velikimi potenciali – pomembno je, da združimo znanje, ustvarjalnost in energijo naših ljudi ter jih usmerimo v uresničevanje teh priložnosti. Obudimo pogum, enotnost, sožitje in zaupanje, ki so nas vodili do samostojnosti. Ko bomo v Sloveniji zmogli strpnost do drugače mislečih in drug do drugega ter z državo ravnali odgovorno in pošteno, bomo lahko samozavestno sledili svojim ciljem in uresničili vse svoje potenciale,« je poudaril.

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je v pozdravnem nagovoru poudaril, da so enotnost, svoboda in mir vrednote, ki jih moramo ohranjati. »Posavje je bilo in ostaja prostor trdnih temeljev in naprednih vizij. Današnji praznik nas spodbuja k združenju in skupnemu delu za skupno dobro. Ponovno se spomnimo, kako pomembno je ohranjati enotnost in spoštovanje med nami, saj je to temelj za naš napredek in uspeh.« Opozoril je na aktualne globalne izzive, kot so podnebne spremembe, tehnološki preboji in vprašanja energetske varnosti. Ob tem je dejal, da Krško s svojo bogato industrijsko in energetsko dediščino že dokazuje, da zna biti gonilo razvoja. »Pri tem pa ne smemo pozabiti na trajnost, skrb za okolje in vključevanje mladih v procese odločanja,« je dodal.

Slovesnost so s svojim prihodom počastili praporščaki posavskih združenj veteranov vojne za Slovenijo Posavje, Policijskega veteranskega društva Sever Posavje, območnih združenj slovenskih častnikov ter združenj borcev za vrednote NOB.

Praznični večer, ki sta ga povezovala Klara Eva Kukovičič in Boštjan Romih, je v polni Veliki dvorani Kulturnega doma Krško s koncertom nadaljeval Simfonični orkester Glasbene šole Krško pod vodstvom dirigenta Petra Gabriča ter z gostjama Anjo Kramar in Tio Valentinc.

