gospodarstvo

Od dijaške ideje do uspešnega podjetja

29.12.2024 | 17:00 | D. S.

Otočec, Ljubljana - Rebeka Udvanc je mlada podjetnica z Otočca, ki je strast do podjetništva združila z ljubeznijo do narave in tradicije. Zavezana naravi, ljudem in čebelam s svojim podjetjem Beesmetic nadaljuje družinsko tradicijo in v sodelovanju z lokalnimi čebelarji ustvarja napredno medeno kozmetiko, ki ne neguje le kože, ampak prispeva tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Rebeka Udvanc (levo), ustanoviteljica podjetja Beesmetic, in Ana Boršič iz podjetja A1 pri čebelnjaku na strehi poslovne stavbe A1 v Ljubljani (Foto: A1)

Danes magistrica biotehnologije je prvi korak k podjetniški poti naredila že v srednji šoli, Gimnaziji Novo mesto, ko sta se s sošolko Rajo Kužnik s svojo idejo Medeni dotik Č'bela leta 2017 udeležili tekmovanja podjetniških idej mladih Popri. Osvojili sta prvo nagrado in si s tem priborili tudi mesto na mednarodnem tekmovanju Genius Olympiad v New Yorku. Tam sta osvojili srebro, kar ju je le še dodatno spodbudilo, da sta pozneje ustanovili danes uspešno in prodorno podjetje.

Rebekina trajnostna naravnanost je navdušila podjetje A1 Slovenija, ki z mlado podjetnico deli zavezanost k skrbi za okolje in čebele. Svoje zaposlene in partnerje so oziroma bodo ob novem letu obdarili z izdelki podjetja Beesmetic, pripravljenimi iz medu, ki so jih pridelale čebele na strehi njihove poslovne stavbe v ljubljanskem BTC. Obdarovanci so se razveselili urbanega medu, ta pa je uporabljen tudi kot sestavina negovalnega mazila in balzama za ustnice, ki bosta poskrbela za naravno nego v hladnih zimskih dneh.

