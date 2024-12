dolenjska

Dobrote in nastopajoči

29.12.2024 | 12:30 | L. Markelj, foto: družina Martinčič

V organizaciji Občine Šentjernej je v petek in soboto, 27. in 28. decembra zvečer potekala Praznična tržnica. Pripravili so jo pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja.

Otroci so poskrbeli za prisrčen pevski nastop.

Obiskovalci so lahko uživali v glasbi in dobrotah lokalnih ponudnikov in društev, vseskozi pa je bilo poskrbljeno tudi za pester kulturni in zabavni program. Nastopili so: Župnijski otroški pevski zbor, Šentjernejski oktet,Ansambel Frančič (podmladek), MePZ AJDA Orehovica Šentjernej, Vokalna skupina Gorjanski spev in Anja Ruperčič, učenci glasbene šole Jerneja Šuštaršiča, Ljudski pevci Vrhpolje, Marko Šuštaršič in Nina Šalamon, na ogled je bila gledališka igra TD Vrhpolje Volk in kozlički

Na stojnici Martinčičevih ni manjkalo penin.

Na stojnicah so se predstavili:NTK Šentjernej, "Krompirček",Vina Gorišek, Zidanca Slovenec, Vina Huba Martinčič, Kmetija in čebelarstvo Kosmač,Kokodrajs, Romsko zeliščarsko društvo Romanco - Rman, Martinčič d.o.o. in Kmetija Krhin. Društvo kmetic Šentjernej, NTK Šentjernej, Arret Wines, Kmetija in čebelarstvo Kosmač Kokodrajs, Izdelki iz lesa Nahtigal Robert, Turistično društvo Šentjernej, Romsko zeliščarsko društvo Romanco-Rman. Prijetno druženje je povezoval Marko Gorenc.

