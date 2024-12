novice

Pokojnine navzgor, a manj kot lani

28.12.2024 | 11:05 | D. Stanković, Ž. Fabjan

Ljubljana - Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je na zadnji letošnji seji sprejel finančni načrt za leto 2025, ki ga mora potrditi še vlada. Finančni načrt med drugim predvideva redno uskladitev pokojnin in drugih prejemkov. Ta se opravi enkrat letno ob izplačilu februarskih pokojnin. Pokojnine se uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne mesečne bruto plače in za 40 odstotkov povprečne rasti življenjskih potrebščin v preteklem letu.

Pokojnine naj bi se februarja prihodnje leto zvišale za 4,6 odstotka. (Foto: D. S.)

V februarju je tako za leto 2025 načrtovana uskladitev pokojnin v višini 4,6 odstotka, s poračunom za januar 2025. Dokončno bo odstotek znan sredi februarja. Pri dodatkih za pomoč in postrežbo ter invalidninah za telesno okvaro je načrtovana uskladitev v marcu 2025 v višini 2,3 odstotka, kolikor v jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2024 znaša letna stopnja inflacije za leto 2024.

Da bo višina uskladitve pokojnin v letu 2025 nižja od letošnje (v januarju 8,2 odstotka in v februarju dodatnih 0,6 odstotka), je bilo utemeljeno pričakovati glede na podatke Statističnega urada o umirjanju rasti plač in inflacije v letošnjem letu. Kot so zapisali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je bila to najvišja posamezna uskladitev pokojnin od junija 1992, gledano na letni ravni, pa najvišja po letu 2001.

V zvezi upokojencev so ogorčeni.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec pa medtem napoveduje pokojninsko reformo v 2025. Kakšna bo?

