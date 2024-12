družabno

Rebeka je res carica

28.12.2024 | 10:05 | Renata Mikec

Znano je, da je Posavka Rebeka Dremelj polna talentov in mnogih presenečenj. Ob petju, plesu, igranju, pisanju, duhovitosti in še čem pa je december res njen čas. Obožuje namreč Božička in vse, kar je povezano z njim. Njen nedavni Christmas show je bil v štirih predstavah v Kulturnem domu Mengeš razprodan, med občinstvom pa sta bila celo predsednik vlade Robert Golob in njegova Tina Gaber. Občinstvo je glasbeno-plesni spektakel označilo za enkraten, čaroben in spektakularen večer. Obiskovalce je navdušil že čudovito okrašen prostor, ki so ga bogatili božični vonji po cimetu, vaniliji in ingverju. Doživeli so čaroben praznični utrip, kot so ga vajeni le iz najbolj znanih božičnih filmov. Nekateri so komentirali, da je Rebeka oropala Božičkovo deželo in ves glamur pripeljala v Mengeš. V božični magiji gostiteljice Rebeke Dremelj, scenaristke šova Katje Mlakar (na fotografiji desno), scenografke in kostumografke Jerneje Podbevšek Zhembrovskyy so ob Posavki nastopili še škrati, plesalci, akrobati, različni artisti, pevka Ana Praznik iz Bepopa v vlogi gospe Božiček, igralec Srđan Milovanovič kot glavni škrat ter priljubljeni pevec in Rebekin veliki prijatelj Sebastian. Rebeka je poskrbela celo za pisanje pisem Božičku in uresničevanje želja, pripravila božično obarvan fotokotiček, številna praznična presenečenja in bogate nagrade. Res je bil to šov, kot ga znajo pripraviti samo na najbolj bleščečih svetovnih odrih.

‹ nazaj