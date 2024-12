dolenjska

Vrhunski glasbeniki, baritonist Zdravko Perger pa slavil 70-letnico

28.12.2024 | 08:00 | L. Markelj, foto: Rok Petančič

Škocjan - Nov Kulturni center Škocjan je vse pogosteje prizorišče zanimivega kulturnega dogajanja, tudi v zadnjih letošnjih decembrskih dneh.

Predvčerajšnjim je tu potekal božično-novoletni gala koncert, ki je številne obiskovalce navdušil z vrhunsko glasbeno izvedbo in prazničnim programom. Nastopil je Komorni orkester Ljubljana pod taktirko priznanega dirigenta Igorja Švare, sodelovali so odlični solisti: Urška Kastelic in Katarina Perger (obe sopran), Barbara Sorč (mezzosopran, Blaž Ganta in Miro Solman (oba tenor), Miro Busolin in Zdravko Perger (oba bariton) ter Simone E Eusanio (bas) in kvartet Amoroso.

Utrinek z gala koncerta v Škocjanu, spredaj solisti: Barbara Sorč, Miro Solman, Zdravko Perger in Urška Kastelic.

Občinstvu so pričarali nepozaben praznični glasbeni večer. Program je združeval tradicionalne božične pesmi ter operne arije, tako da so lahko uživali v v arijah iz Seviljskega brivca, Traviate, Figarove svatbe, Rigoletta, Carmen.

Miro Solman in Katarina Perger

Dogodek je bil nekaj posebnega zaradi praznovanja 70. rojstnega dne baritonista Zdravka Pergerja, ljubljanskega umetnika, ki si je dom pred nekaj leti ustvaril v bližini Škocjana. Slavljenec je z nastopom očaral občinstvo in s svojo karizmo dokazal, zakaj še vedno sodi med najbolj prepoznavne slovenske baritoniste.

Nagovor škocjanskega župana Jožeta Kaplerja

Ob koncu se mu je škocjanski župan Jože Kapler z darilom zahvalil za njegov prispevek k dvigu ravni kulture v občini Škocjan - spomnimo, da je Zdravko Perger v Škocjan pripeljal opero na prostem in ob Knobleharjevem se je zvrstilo kar nekaj opernih predstav. Perger s svojim petjem obogati tudi marsikak drug dogodek v občini.

Občinstvo navdušeno

Kvartet Amoroso in Katarina Perger

Občinstvo, med katerim še zdaleč niso bili le domačini, pač pa tudi iz Ljubljane, Pergerjevega rojstnega kraja in od drugod, je bilo navdušeno nad gala koncertom, nastopajoče je večkrat nagradilo z bučnim aplavzom, pohvalnih besed so bili tudi o novem kulturnem centru, v katerem si želijo še več podobnih dogodkov.

Kot pove Rok Petančič iz občinske uprave, je bil dogodek hkrati priložnost za druženje in povezovanje lokalne skupnosti ter počastitev bogate glasbene tradicije v Škocjanu. Praznični koncerti, kot je bil ta, ostajajo pomemben del kulturnega dogajanja v kraju in spodbujajo umetniško ustvarjalnost ter družbeni duh.

