Pregled novembrskih računov razkriva, kaj so pri podražitvah zamolčali

27.12.2024 | 07:30 | S. R.

Nov sistem obračunavanja omrežnine še vedno buri duhove, a agencija za energijo ostaja neomajna. Na portalu necenzurirano.si so pod drobnogled vzeli novembrske položnice.

Agencija za energijo vztraja pri novem sistemu obračunavanja omrežnine.(Foto: S. Švigelj)

Spomnimo, vlada na čelu z Robertom Golobom je pred dnevi agencijo za energijo znova pozvala k ponovni uvedbi starega sistema obračunavanja omrežnine, a so v agenciji hitro odgovorili, da v tem trenutku ne vidijo potrebe po tem, da bi z uporabo nove metodologije prenehali. So pa poudarili, da bodo učinke redno spremljali in jo po potrebi dopolnjevali oziroma nadgrajevali.

Medtem so na portalu necenzurirano.si pod drobnogled vzeli novembrske račune za elektriko, torej prve račune iz tako imenovanega zimskega, »dražjega« obdobja. Položnice za november so po njihovih navedbah potrdile napovedi, da bo nov sistem najmanj ugoden za gospodinjstva, ki so v minulih letih investirala v sončne elektrarne, toplotne črpalke in električna vozila. Delu gospodarstva pa bi se stroški za elektriko povečali za vsaj trikrat.

Na portalu so spomnili, da je direktorica agencije Duška Godina ob uvedbi novega modela mirila javnost, da bodo zneski za omrežnino za večino slovenskih gospodinjstev in malih poslovnih odjemalcev nižji, a da je pri tem pozabila na pomembno podrobnost, ki jo razkrivajo novembrske položnice za elektriko, in sicer, da bodo gospodinjstva s plačilom omrežnine po novem zakupila enkrat manjšo obračunsko moč kot prej. To pomeni, da imajo številna gospodinjstva ob plačilu dražje omrežnine na voljo precej manjšo zmogljivost omrežja, kot so jo imela do zdaj.

Kaj vse so na portalu ugotovili ob pregledu novembrskih računov za elektriko? Našli so tudi gospodinjstvo, ki bi po novem modelu agencije za energijo plačevalo šestkrat dražjo omrežnino. Več na necenzurirano.si.

