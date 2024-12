dolenjska

FOTO: Konje in konjenike blagoslavljajo že 166 let

26.12.2024 | 16:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Štefanovo, god sv. Štefana, prvega krščanskega mučenca, je velik praznik za občino Šentjernej in za Dolenjo Staro vas. Tu se namreč lahko pohvalijo z najstarejšim in neprekinjenim žegnanjem konj v Sloveniji. Niti vojne niti korona ga niso prekinile. Blagoslov konj je tu letos potekal že 166-ič in znova je bil odlično obiskan.

Veliko navdušenja obiskovalcev je požel konj, ozaljšan v "novoletnega jelenčka".

Okrog dva tisoč obiskovalcev od blizu in daleč je uživalo v povorki konj, ki so jih letos našteli okrog 150. Prišli so iz bližnje in daljne okolice, mnogi že velikokrat. Konjeniki so se že zjutraj začeli zbirati na šentjernejskem hipodromu, kjer so opravili prijavo. Svoje konje so lepo praznično okrasili, marsikdo si je tudi za svoj klobuk zataknil kak cvet in rožmarin. Med konjeniki je bilo veliko mladih in tudi deklet.

Praporščak že 50-ič na blagoslovu

Praporščak Franc Frančič je šel na čelu povorke od hipodroma proti Dolenji Stari vasi.

Na čelu povorke, ki ji je takt dajal Pihalni orkester Občine Šentjernej, je šel praporščak Franc Frančič iz Dolenje Stare vasi. Ta vloga je še posebej častna in Franc si jo je zaslužil – danes je šel na blagoslov že 50-tič, kar je številka, vredna občudovanja. Kot je povedal, se je blagoslova prvič udeležil pri 12. letih.

Pihalni orkester občine Šentjernej tudi letos ni umanjkal na povorki konj.

»Danes sem res počaščen in vesel, da sem uspel priti do te 50 številke. Na blagoslovu sem manjkal le dvakrat: enkrat ko sem bil v vojski in ko sem imel poškodovano nogo. Sicer me ni pa nič ustavilo. Bil sem tudi vrsto let v organizacijskem odboru in sem pomagal po svojih močeh,« je povedal Franc in dejal, da je blagoslov pomemben za zdravje konj in lastnikov, veliko pa mu pomeni tudi tradicija. »Vsa vas se trudi s tem dogodkom, mnogi sodelujejo, gre za največji praznik v vasi,« doda. Trenutno Frančičevi svojih konj nimajo, za povorko mu ga je posodil prijatelj. A upa, da bodo kmalu konji spet v njihovem hlevu.

Prve omembe leta 1711

Blagoslov je potekal pri cerkvi sv. Frančiška Ksaverja, ki stoji na mestu nekdanje cerkve sv. Štefana. Šentjernejski župnik Janez Rihtaršič je blagoslovil konje in konjenike ter jim zaželel zdravja.

Konje in konjenike je blagoslovil šentjernejski župnik Janez Rihtaršič.

V starih kronikah piše, da so v vas, nad katero je stala cerkvica sv. Štefana, prvič omenjena leta 1526, začeli prihajati kmetje z živino že leta 1711. Prepričani so bili, da bo blagoslov sv. Štefana obvaroval njihovo živino pred vsako boleznijo.

Katja in Miha na svojih lepotcih

Tudi zdaj ni nič drugače, namen je enak. Katja in njen fant Miha iz Ostroga pri Šentjerneju sta povedala, da sem prihajata že deset let. »Doma imamo štiri konje, ki jih je treba blagoslovit, zato je ta dan za naju praznik. Vsako leto ga komaj pričakujeva. Na kmetiji sicer konjev ne potrebujemo za delo, imamo jih za veselje in rekreacijo,« je povedala Katja.

Rebseljevi so prišli z zapravljivčkom.

Peter Rebselj iz Šentjakoba pri Šentjerneju je na blagoslov prišel z družbo – pripeljali so se kar z zapravljivčkom, ki sta ga z ženo dobila v dar ob poroki. »Pridemo kar vsako leto, danes je super, ker je krasno vreme. Blagoslov nam je pomemben, prijetno je tudi druženje konjarjev,« je povedal Peter.

Velik zalogaj za PGD Dolenja Stara vas

Družabni in turistični dogodek, kar štefanovo nedvomno je, pa zagotovo ne bi uspelo brez prizadevnega dela članov PGD Dolenja Stara vas. Kot pove njegov predsednik Gašper Frančič, so veseli, da jim je znova uspelo in da so v kraje pod Gorjance privabili toliko konjenikov in obiskovalcev.

Gašper Frančič, predsednik PGD Dolenja Stara vas

Pove, da imajo danes konje ljudje bolj ljubiteljsko, za hobi, nekateri, ki se ukvarjajo s konjskim športom, pa tudi profesionalno. »Včasih je bil konj bila delovna žival, imeli so ga za delo na polju in v gozdu, za transport itd. Blagoslavljanje je bilo za dobro leto, da konji ne bi zboleli, se poškodovali,« je povedal Frančič in se za pomoč pri organizaciji dogodka zahvalil občini Šentjernej.

Organizatorji so s čajem in kuhanim vinom pogostili vse obiskovalce – tudi to je tradicija, ki jo ohranjajo.

‹ nazaj