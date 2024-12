družabno

Škof v družbi dveh Kraljev

26.12.2024 | 11:30 | Lidija Markelj

Brusnice se razvijajo, središče vasi pa je vse bolj urejeno. V zadnjem času so tam zgradili dva nova stanovanjska bloka in povsem nov župnijski dom. Ta je bil razlog, da so se srečali novomeški škof dr. Andrej Saje (na fotografiji levo) ter domačin, predsednik KS Brusnice in uspešen podjetnik Ivan Kralj (desno) in njegov sin Miha. Njihovo družinsko podjetje Atar je namreč zgradilo novi župnijski dom, ki je nastal v sodelovanju s Škofijo Novo mesto oz. Župnijo Brusnice. Trojica je z veseljem poklepetala, zadovoljna, da je skupni projekt uspel in da so župljani in krajani Brusnic veseli nove pridobitve. Naj bo dom čim večkrat poln življenja in radosti.

