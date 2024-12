dolenjska

Hladna kopel v ledeni Krki

25.12.2024 | 11:55 | R. N., B. B.

Foto: Rok Nose

Dvor - Trije pogumni Suhokranjci z Dvora, Blaž Primc, Janez Primc in Žan Legan, so se na božično jutro osvežili na prav poseben način - s kopanjem v Krki.

Fantje so se opogumili in si privoščili hladno kopel v Krki, ki ima v teh dneh okoli 10 stopinj Celzija. V hladni kopeli so zdržali kakih deset minut, na vprašanje, zakaj so se odločili za ta podvig, pa so povedali, da to počnejo za zdravje.

Številni koristni učinki, a previdno

Zagovorniki kopanja v ledeni vodi pravijo, da redno izpostavljanje mrazu lahko spodbudi delovanje imunskega sistema, saj se pri tem poveča se število belih krvnih celic, kar izboljšuje odpornost proti prehladom in drugim boleznim.

Hladen šok povzroči tudi zoženje žil, ki se segrevanju razširijo, ta proces pa krepi srčno-žilni sistem in spodbuja boljšo prekrvavitev.

Nadalje hladna voda stimulira sproščanje adrenalina, kar vodi do povečane energije in izboljšane koncentracije, hladen šok pa deluje tudi protivnetno, zato pomaga pri regeneraciji mišic in lajša kronične bolečine in vnetja.

Kopanje v ledeni vodi lahko pozitivno vpliva tudi na duševno zdravje, zmanjša stres in simptome depresije. Aktivira parasimpatični živčni sistem, kar pomaga pri sprostitvi, poveča se sproščanje endorfinov ("hormonov sreče"), kar prispeva k boljšemu počutju.

Kopanje v mrzli vodi spodbuja termogenezo (proizvodnjo toplote), kar pospeši porabo kalorij in lahko podpira hujšanje, po ledenem kopanju pa pogosto poročajo tudi o boljšem spanju zaradi sproščanja napetosti in izboljšane regulacije kortizola.

Čeprav je ledeno kopanje koristno, ni primerno za vsakogar. Poslušajte svoje telo in ne pretiravajte. Če imate težave s srcem ali krvnim obtokom, se predhodno posvetujte s strokovnjakom.

