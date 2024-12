dolenjska

Škof Saje o sprejemanju vseh, veselju nad življenjem in gradnji miru

25.12.2024 | 09:05 | B. B.

Andrej Saje (Foto: Škofija Novo mesto)

Novo mesto - Kristjani so s polnočnimi mašami pričakali božič. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje jo je daroval v stolnica sv. Nikolaja v Novem mestu, v svoji pridigi pa je med drugim pozval k sprejemanju vseh, veselju nad življenjem in gradnji miru.

Saje je v pridigi med drugim pozval, naj ob božičnem praznovanju pomislimo na vse tiste, ki ne najdejo mesta v tem svetu, a se po njih vseeno razodeva božje obličje - na brezdomce, tujce, zlorabljene, brezposelne, odrinjene in nezaščitene. »Pomislimo tudi na vse tiste, ki v teh prazničnih dneh v zdravstvenih in drugih ustanovah skrbijo za bolne in pomoči potrebne, na reševalce in tiste, ki ob tveganju lastnega življenja rešujejo druge. Spomnimo se trpečih v vojnih vihrah in tistih, ki se trudijo za to, da se vojne končajo in se na zemljo ponovno naseli mir. Molimo, da dobrota in ljubezen novorojenega deteta nagovorita otrdela srca ljudi in premagata napuh in egoizem, da bodo vsi ljudje na svetu imeli, kar potrebujejo za dostojno preživetje in življenje,« je dejal.

Sprejemanje, življenje in mir

Božični prazniki so sicer za Sajeta priložnost, da v naglici življenja zaustavimo korak, se na novo orientiramo, opogumimo in dobimo novih moči za življenje, vernike pa je pozval, naj se naučijo prepoznavati Božje posege v svet z novimi očmi. »Prepoznajmo znamenja Božjega delovanja v naših življenjih. Pastirji so zgled ravnanja. Zaupali so oznanilu in so se odpravili na pot, medtem ko so mogočneži dvomili in so v svojih prepričanjih ostali doma.«

Božična dramo brezbrižnosti, ko so Jezusa sprejeli šele pastirji v hlevu med živalmi, se po mnenju škofa ponavlja tudi danes. »Na to kažejo revščina, lakota, vojne, nasilje in duhovna otopelost. Božič je takrat, ko prepoznamo Božje obličje v revnih in zavrženih,« je v svojem nagovoru med drugim dejal Saje.

Poudaril je pomen veselja nad življenjem: »Krepimo tudi mi veselje nad življenjem, sprejemajmo otroke, pomagajmo družinam, ohranjamo in krepimo skrb za starejše, zaščitimo najranljivejše in zaustavimo vse poskuse nasilnega in prezgodnjega končanja življenja.«

Pozval je, h gradnji miru: »Slava Bogu na višavah in mir ljudem na zemlji, so ob Gospodovem rojstvu zapeli angeli. Ta mir je podarjen in namenjen vsem, ker Bog vse ljubi brezpogojno in zastonjsko. To oznanilo ni poziv k površinski, kratkotrajni dobri volji, ampak je veselo oznanilo Božje ljubezni do nas. Ne ljubi nas zato, ker smo dobri in si to zaslužimo, ampak zato, ker smo njegovi ljubljeni otroci. Mir, ki ga Jezus prinaša na zemljo, ni odsotnost težav. Je mir v težavah in sredi njih, ker je On sam naš mir.«

