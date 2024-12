dolenjska

Podpisano, po praznikih začnejo

24.12.2024 | 15:10 | I. V.

Novo mesto - Zdaj gre zares. Potem ko je Upravno sodišče spomladi zavrnilo tožbo občana iz sosednje ulice, ki se je na vse načine trudil preprečiti obnovo ene izmed zgodovinsko, predvsem pa simbolno najpomembnejših stavb v mestu in je gradbeno dovoljenje za obnovo postalo pravnomočno in bo Novo mesto lahko izkoristilo 3,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, so stekli tudi postopki za izbor izvajalca.

Pogodba je podpisana (Foto: I. V.)

Izbrano je bilo novomeško gradbeno podjetje FA-ST, davi pa sta direktor Slavko Strasbergar in novomeški župan Gregor Macedoni prav v prostorih Narodnega doma podpisala pogodbo. Ob tej priložnosti je Strasbergar napovedal, da bodo začeli delati že takoj po praznikih.

Danes Narodni dom kaže žalostno podobo. (Foto: I. V.)

Župan Macedoni je poudaril, da z obnovo vračajo prvi narodni dom na Slovenskem svojemu prvotnemu namenu, kulturni in družabni dejavnosti, poleg tega pa bo v stavbi dobila mesto stalna razstava novomeškega olimpionika Leona Štuklja, kar je bilo obljubljeno njegovi družini.

Potem ko se je načrtovana gradnja precej zavlekla so ga z nakupom delnic zgradili zavedni Novomeščani in ga leta 1885, dvanajst let po začetku gradnje, tudi odprli, z njim pa so dobili čitalnico in prostore za pestro kulturno in družabno dejavnost.

Taka bo podoba obnovljene stavbe.

Direktor podjetja FA-ST Slavko Strasbergar je ob tem povedal, da gre za zelo zahtevno prenovo, saj je stavba v precej slabem stanju, poleg tega pa je pri njeni obnovi potrebno upoštevati navodila strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine, s katerim je tudi v preteklosti podjetje pogosto sodelovali predvsem pri prenovi različnih sakralnih objektov in nenazadnje tudi pred kratkim pri prenovi Krkinega hrama na Trški gori.

Novomeški Narodni doma ima bogato zgodovino in ni bil ves čas tudi kulturna ustanova. Med obema vojnama so se vanj naselili Sokoli in ga tudi preimenovali v Sokolski dom, med vojno je Narodni dom za različne namene uporabljala okupacijska vojska, po vojni pa je v njem vse do konca 70. let gostil Dom JLA s kino dvorano, po selitvi tega v prostore današnjega Kulturnega centra Janeza Trdine pa je bil v njem med drugim Projektivni biro, prek katerega je dom po denacionalizaciji pristal v lasti takratnega Cestnega podjetja. Po prizadevanju Društva Novo mesto, ki si je obnovo in oživitev Narodnega sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja zadalo za enega svojih glavnih ciljev, je Cestno podjetje stavbo narodnega doma z občino zamenjalo za nekaj gradbenih parcel, kar je dolgoročno omogočilo to, kar se bo po dolgih letih neuspešnih prizadevanj mesta, meščanov in občine zgodilo prihodnje leto. Zadnji uporabniki novomeškega Narodnega doma so bili alternativni umetniki, ki jih je občina od tam izselila julija 2018.

Kot rečeno, bo Narodni dom po obnovi namenjen kulturni in družabni dejavnosti Novomeščanov. Mesto bo tako dobilo več kot potrebno srednje veliko večnamensko dvorano s približno stotimi sedeži in odrom. Glavni vhod v stavbo ne bo več s Sokolske ulice, ampak ob severni in zahodni strani stavbe, kjer bodo porušili Mehletovo hišo. Z novim vhodom bodo lahko namestili tudi dvigalo. V pritličju bodo svoj prostor dobili Kavarna Sokol, ki bo namenjena tudi klubski dejavnosti, Art kino Novo mesto, prodajna likovna galerija ter prodajalna izdelkov lokalne obrti in multimedijsko kulturno-informacijsko stičišče. V prvem nadstropju bo že omenjena večnamenska dvorana s 100 sedišči, ki se bo raztezala tudi v drugo nadstropje, in v nekdanjem salonu prireditveno preddverje. V drugem nadstropju bo dobila prostor stalna razstava o Leonu Štuklju, ki je, ko je bil to Sokolski dom, v tej stavbi tudi treniral, v mansardi pa so predvideni trije bivalni ateljeji, skupni prostor z razstavnimi površinami in razstavni hodnik. Prenova bo predvidoma končana maja 2026.

‹ nazaj