Portret tedna: Zdenka Petruna

24.12.2024 | 13:00 | Lidija Markelj

Vsak konec leta pomeni tudi nov začetek in letošnji ima nedvomno tak pomen za Novomeščanko Zdenko Petruna, mag. farmacije in dolgoletno vodjo Lekarne Novo mesto, ki po 38 letih službovanja odhaja v upokojenske vrste.

»Dnevi bodo tekli drugače, in čeprav sem imela svoje delo vedno zelo rada in me je izpolnjevalo pa tudi v kolektivu smo se dobro razumeli, se veselim novega obdobja. Zdaj se bom lahko bolj posvetila sebi in rečem, za katere je zdaj zmanjkovalo časa,« pove Zdenka Petruna, ki brez razumevajoče družine zahtevne službe gotovo ne bi zmogla.

Znaki, da bo Zdenka šla v farmacijo, so se nakazovali že zgodaj. Že kot otrok je rada obiskovala lekarne, v katerih jo je vedno znova očaral njihov vonj. Spominja se obiskov laboratorija v Krki, kjer je bila zaposlena njena teta, med poletnimi počitnicami, ki jih je z družino preživljala v Novigradu, pa je pogosto zašla v tamkajšnjo lekarno, sedela in opazovala delo farmacevtov.

Po končani gimnaziji v Novem mestu je Zdenka sicer malce razmišljala o študiju matematike, a je na koncu izbrala študij farmacije. In storila je prav.

Zdenka Petruna je pravi primer pripadnosti podjetju. Vso svojo delovno dobo je zaposlena v Dolenjskih lekarnah. Zadnjih 17 let je vodila Lekarno Novo mesto, največjo enoto Dolenjskih lekarn, z največ zaposlenimi, ki je ljudem na voljo 24 ur dnevno, 7 dni tedensko. To za seboj potegne tudi nešteto opravljenih dežurstev, kar je pri tem poklicu treba vzeti v zakup.

»Medicina in z njo farmacija sta napredovali, vse več je potreb po novih zdravilih, vendar pa vseh zdravil ni vedno na trgu, zato jih izdelamo magistralno po navodilu zdravnika, sproti, za točno določenega pacienta. Zadnje je povezano tudi z razvojem paliativne oskrbe, ko pripravljamo analgetične mešanice za lajšanje bolečin za onkološke bolnike, ki lahko tako ostanejo v oskrbi doma. Če pa pride do pomanjkanja nekega zdravila, tudi ne stojimo križem rok – nabavimo substance in izdelamo pripravke z enakovrednim učinkom. Res se skušamo prilagajati in storimo vse, da kar najbolje poskrbimo za paciente,« pripoveduje Zdenka Petruna.

»Čeprav nas nekateri nimajo za zdravstvene delavce, smo pogosto prvi, h kateremu zaidejo bolniki. Na nas se obrnejo po nasvet, mnenje,« pove in spomni, kako so bili med epidemijo covida-19 zaposleni v lekarnah pravzaprav edini zdravstveni delavci, do katerih so imeli ljudje ves čas neomejen dostop.

V skoraj štirih desetletjih delovne dobe v Dolenjskih lekarnah je šla Zdenka skozi različna obdobja in vrsto sprememb. Spominja se, kako je začela delati z ročno napisanimi recepti. Zaradi uvedbe novih doktrin zdravljenja in prihoda novih zdravil na trg se je nenehno izobraževala. S procesom digitalizacije so bili uvedeni elektronski recepti, ki so prinesli določene prednosti. Kot dobrodošli novosti sta bili uvedba kartice zdravil in pregled uporabe zdravil, pri čemer gre za individualno poglobljeno farmacevtsko obravnavo bolnikov. Pri tem je pomembno dobro sodelovanje farmacevta in zdravnika, poudari.

Zdenka je tudi zdaj, ko je bila na vodstveni funkciji, še vedno rada ohranjala stik z uporabniki. »Stranki se je treba prilagoditi; dober farmacevt, ki ga morata seveda odlikovati strokovnost in znanje, mora biti tudi prijazen in spreten v komunikaciji, pri pacientu mora znati zbuditi zaupanje ter mu primerno svetovati. Izkušnje kot vedno prispevajo svoje,« pripoveduje Zdenka Petruna in doda, da ni lepšega, kot ko se nekdo vrne s pohvalo ali z zahvalo za neki nasvet, ki mu je pomagal. Veliko strank imajo stalnih in to jih veseli.

Stalnica vseh let v lekarništvu je žal ostalo pomanjkanje kadra, zlasti magistrov farmacije.

Zdenka Petruna, ki je kot vodja lekarne bdela nad preskrbo in pravo zalogo zdravil, tudi bioloških, ter prehranskih dopolnil, opozarja na nevarnost spletne prodaje, ki je v zadnjem obdobju v porastu, zlasti prehranskih dopolnil. Še vedno meni, da je najvarnejše nakupovanje v lekarnah.

Prepričana je in na splošno svetuje, da naj vsak sam z načinom življenja čim bolj skrbi za svoje zdravje. Tudi sama bo imela zdaj kot upokojenka za to več časa. Še bolj vneto bo na domačem vrtu pridelovala zelenjavo, pogosteje si bo vzela čas za smučanje in branje dobrih knjig, obnovila pa bo tudi znanje tujih jezikov, kar ji bo prišlo prav na izletih in potovanjih.

