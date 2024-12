družabno

David z nazivom mojster

24.12.2024 | 12:30 | Renata Mikec

David Fink, zlatar iz Dolenjskih Toplic, ki vodi družinsko Zlatarno Aura, je nedavno prejel mojstrsko diplomo in s tem pridobil naziv zlatarski mojster. Ta dosežek potrjuje njegovo predanost, znanje in izjemno sposobnost združevanja tradicije z najsodobnejšimi tehnologijami. Ljubezen do zlatarstva je David razvil že v mladosti, ko so starši odprli svojo prvo zlatarno v Novem mestu in je očeta, prav tako zlatarskega mojstra, opazoval pri delu. Ko se je odločil za ta poklic, je najprej stopil na pot raziskovanja tehnik, materialov in umetnosti izdelave nakita. Navdih za svoje stvaritve črpa iz sodelovanja z domačimi in tujimi oblikovalci nakita, iz neposrednih želja strank in lastnih ustvarjalnih zamisli. Pri tem igrata ključno vlogo tehnološka inovacija in ročno delo. Najraje dela z 18-karatnim zlatom, čeprav v podjetju največ uporabljajo 14-karatno zlato in srebro, medtem ko je platina posebnost, ki zahteva visoko stopnjo znanja in preciznosti, česar mojstru Davidu ne manjka. »Zlatarji v Sloveniji nimamo formalne možnosti izobraževanja, zato je prenos znanja na mlajše generacije edini način, da ohranimo to bogato obrtno dediščino,« dodaja David, ki z dolgo družinsko zlatarsko tradicijo, inovativnostjo in zdaj še z mojstrsko diplomo sodi med vodilne mojstre te redke obrti v Sloveniji. Fotografija je s podelitve diplome, ob Davidu pa je žena Mina, s katero skušata ljubezen do zlatarstva prenesti tudi na svoja naslednika – sina Ožbeja in hčerko Vitto.

