kultura

Božično petje v cerkvici v Slapih

24.12.2024 | 12:00 | L. Markelj

Foto: arhiv MePZ PGD Zbure

Slapi - K prazničnemu vzdušju vedno pripomore tudi lepo petje. Mešani pevski zbor Prostovoljnega gasilskega društva (MePZ PGD) Zbure že tradicionalno poskrbi, da je tako v prazničnem decembru, ko tik pred božičem povabi na koncert z naslovom Adventni je čas v podružnično cerkev Karmelske matere božje v Slapih.

MePZG PGD Zbure z zborovodkinjo Aleksandro Barič Vovk je na koncert Adventni je čas znova privabil polno cerkvico.

Nedavno je bilo tako že osemnajsto leto zapored in cerkvico so napolnili ljubitelji zborovskega petja. Tokratni koncert je znova povezal domačine in goste v duhu glasbe, praznikov in medsebojnega druženja.

Kot pove zborovodkinja MePZ PGD Zbure Aleksandra Barič Vovk, je bil letošnji koncert zasnovan na prav poseben način – bil je razgiban in pester, s skrbno izbranim programom, ki je zadovoljil najrazličnejše glasbene okuse. Zbor je pripravil raznolik repertoar, ki so ga izvedli ob spremljavi izvrstnih glasbenic: Neže A. Vovk na kitari in Žive Novak na klavirju, ki sta s svojo virtuoznostjo izvedbo popestrili.

Kot gostje so prvič nastopile pevke ženskega pevskega zbora Las iz Jablanice pri Šmartnem pri Litiji. Z nežnimi in pristnimi ljudskimi pesmimi ter hudomušnimi vložki so ustvarile sproščeno in razigrano vzdušje, ki je nasmejalo in navdušilo prisotne.

Ob koncu so vsi nastopajoči združili moči in zapeli skupaj - na veselje poslušalcev.

Poseben čar je večeru dodal priložnostni pevski sestav v postavi Aleksandre B. Vovk, Monike Abram in Andreje B. Kerin. Pevke so ob spremljavi harmonikarja Francija Novaka zapele Zvezde na nebu ter Če sonce ujeti bi znala, poslušalcem pa so raznežila srca in jih nostalgično popeljale v tople spomine.

Z izbranimi besedami so na koncertu zbrane nagovorili podžupan Občine Šmarješke Toplice Franc Anderlič, predsednik PGD Zbure in šmarješki župnik dr. Alfonz Žibert ter izrazili podporo tovrstnim dogodkom in pomembnosti ohranjanja skupnosti.

Pevci zburskega zbora so zelo veseli, da je bila cerkev - kot že mnogokrat - napolnjena do zadnjega kotička. »Občinstvo, ki je očitno ta dogodek vzelo za svojega, je s svojo prisotnostjo in toplimi aplavzi pričaralo nepozabno vzdušje, ki nas je pevce navdalo z dodatno motivacijo in hvaležnostjo,« pove Aleksandra Barič Vovk, ki se zahvaljuje vsem, ki so na kakršen koli način prispevali, da je večer uspel.

Nagovor domačega župnika dr. Alfonza Žiberta (na levi).

Po koncertu so se zbrali zadržali še ob pogostitvi, polni lokalnih dobrot, za katere so poskrbeli pevci in njihova uigrana ekipa. To so bili trenutki, ko je glasba dobila dodano vrednost v obliki prijateljskih pogovorov, toplih besed in iskrenih stiskov rok, ki so v tem hitrem tempu življenja še kako dobrodošli.

Koncert "Adventni je čas" je znova dokazal, kako pomembno je ohranjati tradicijo in medsebojno povezanost, predvsem pa, kako lahko glasba in skupnost skupaj pričarata čarobne trenutke, ki jih bodo vsi poslušalci še dolgo nosili v srcih.

‹ nazaj