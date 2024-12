bela krajina

''Zgodba o samostojni Sloveniji globoko prepletena z zgodbami naših krajev in ljudi''

24.12.2024 | 09:10 | M. K.

Črnomelj - Praznik ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter 34. obletnico plebiscita so v občini Črnomelj sinoči obeležili s proslavo, ki je potekala v prenovljeni Grajski kleti črnomaljskega gradu. Slavnostni govornik je bil župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek. Kulturni program v organizaciji JSKD pa je zaokrožil vokalni ansambel Elinor pod vodstvom Roberta Feguša.

Foto: Občina Črnomelj

»Zgodba o samostojni Sloveniji je globoko prepletena z zgodbami naših krajev, naših ljudi, naše skupnosti. Občina Črnomelj je v preteklosti vedno znova dokazovala, da premore pogum, enotnost in vztrajnost. Ti vrednoti – enotnost in pogum – sta nas popeljali skozi mnoge preizkušnje, ne le na državni, ampak tudi na lokalni ravni,« je v slavnostnem nagovoru poudaril župan Andrej Kavšek.

Pred dobrimi tremi desetletji smo na plebiscitu z izjemno visoko podporo odločili, da si želimo živeti v samostojni državi, je dejal in dodal, da ta enotna odločitev ni bila le politični dogodek, ampak je bila izraz narodove volje, ljubezni do domovine in vere v boljši jutri: »Bila je odraz želje, da bi naše otroke vzgajali v svobodni in demokratični Sloveniji, kjer bi spoštovali pravice, enakopravnost in priložnosti za vse. Tudi v naši občini nosimo to odgovornost, da skrbimo za vrednote, ki so nas takrat združevale. Zavedamo se, da ni dovolj le spominjati se preteklosti – pomembno je, da te vrednote živimo in prenašamo na prihodnje generacije.«

