FOTO: Vabi razstava 150 jaslic: iz testa, papirja, gline, ličkanja ...

23.12.2024 | 19:30 | Besedilo in foto: L. Markelj

Jutri je božični večer in po tradiciji bomo na ta dan po naših domov postavljali jaslice. Jaslice ponazarjajo Kristusovo rojstvo in so eden od najpomembnejših simbolov krščanstva. So upodobitev rojstva Jezusa Kristusa, ki običajno vključuje figure, kot so Marija, Jožef, dojenček Jezus, Sveti trije kralji, pastirji in angeli.

Mitja Bulič, novi direktor Baragovega zavoda, je bil vesel lepega obiska prve razstave v novih galarijskih prostorih, razstave jaslic.

Jaslice pa so v teh dneh že postavili v Baragovem zavodu, pa ne ene, veliko več. Gre za zanimivo razstavo 150 različnih jaslic, s katero so včeraj otvorili nov galerijski prostor v Novem mestu. Galerijo in jaslice je v družbi generalnega vikarja novomeške škofije Petra Kokotca te drugih duhovnikov blagoslovil upokojeni novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Jaslice iz ličkanja

Razstavljene jaslice prihajajo iz vseh koncev Slovenije, od Primorske, Štajerske, Gorenjske, Bele krajine in seveda Dolenjske, nekaj jih je celo iz tujine: iz Borundija in Malavija iz Afrike, pa iz Jeruzalema.

Izdelane so iz različnih materialov: iz testa, volne, papirja, lesa, gline, ličkanja, bakra … »Ko ljudje ustvarjajo jaslice, se pokaže neverjeten nabor materialov in ustvarjalnosti. Res vredno ogleda,« pove Mitja Bulič, novi direktor Zavoda Friderika Ireneje Barage, zavoda za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti, ki deluje na Smrečnikovi ulici 60. Bulič je nagovoril številno občinstvo na otvoritvi nove galerije in prve razstave v njej.

Razstava 150 jaslic bo v Baragovem zavodu na ogled vse do konca januarja 2025, vsak dan od 12. ure do 20. ure.

Nekaj jaslic je delo akademskih umetnikov, zlasti kiparjev, nekaj pa so jih izdelali ljubiteljski ustvarjalci. Med najbolj znanimi sta zagotovo dva kompleta jaslic pleterskega kartuzijana avstrijskega rodu p. Wolfganga Koglerja (1913–1993), priznanega izdelovalca glinenih jaslic in križev. Zlasti jaslic je naredil res ogromno, zato jih imajo mnoge družine in župnije po vsej Sloveniji. Menda je vsako leto izdelal do 70 jasličnih garnitur iz žgane gline.

Ana Korenč: Naj bodo jaslice pristne, iskrene, vaše

Na otvoritvi razstave jaslic: na levi Ana Korenč ob upokojenem škofu Andreju Glavanu in Mitji Buliču, na desni pa generalni vikar novomeške škofije Peter Kokotec in šmihelski župnik dr. Štefan Hosta.

Nekaj jaslic je za ogled prispevala tudi znana izdelovalka Ana Korenč iz Virmaš pri Škofji Loki, ki jih ustvarja iz gline. Posveča se tudi postavitvam jaslic marsikje, v različnih cerkvah, skupnostih … Na otvoritvi razstave, ki jo je popestril glasbeni program, je zbranim povedala, da ji osebno zapolnjujejo že zadnjih trideset let. Razkrila je marsikaj zanimivega o liku Marije kot matere in častilke božjega otroka ter Jožefa, pa oslička, volička in mnogih figur v jaslicah. Zbranim je položila na srce, naj pri oblikovanju jaslic doma izhajajo iz svojega domačega okolja, »a naj bo pristno, iskreno, po vaše.«

Jaslice Ane Korenč

Direktor Baragovega zavoda Mitja Bulič se je za sodelovanje zahvalil jasličarjem, »saj so gonilo ne le te razstave, ampak jasličarstva v Sloveniji. Mnogo ur in ljubezni so vložili v svoje delo. Vse te jaslice nas spominjajo, da nas ima Bog rad.«

Jaslice kar v sodu!

Upokojeni novomeški škof msgr. Andrej Glavan je ob blagoslovu razstave povedal, da je v zadnjem času pri nas jasličarstvo zelo zaživelo, »saj skoraj vsak vas že postavlja jaslice ali razstavo, da proslavijo in poveličujejo božične praznike. A ne gre pozabiti na glavno misel, ki jo predstavljajo jaslice, to pa je: Bog je ljubezen, Bog nas ljubi.«

Nastop Tjaše Primc in Mateja Burgerja

Bulič še pove, da so zadovoljni, da so letos uresničili nekajletno željo ter kletne prostore Baragovega zavoda prenovili in obnovili ter jih spremenili v razstavni prostor. Za razstavo jaslic bo tu prišla na vrsto likovno razstava novomeškega umetnika Janka Orača, »in tudi potem imamo že ideje, skratka trudili se bomo, da bo galerija zasedena vse leto,« pove Bulič.

