družabno

Uspešne novomeške zgodbe

23.12.2024 | 14:30 | Renata Mikec

Novomeški župan Gregor Macedoni je tudi letos pripravil tradicionalni prednovoletni sprejem za poslovne partnerje in posebne goste. V kulturnem delu programa je nastopil Mešani pevski zbor Pomlad, ki je prejemnik številnih mednarodnih nagrad in sodi med najboljše slovenske mešane pevske zbore. Župan se je ob predstavljenih dosežkih in načrtih v letu, ki je pred nami, zahvalil sodelavcem in vsem, ki vsak po svoje prispevajo k uspešnim novomeškim zgodbam. Nekaj akterjev teh lepih zgodb je tudi na objavljeni fotografiji, na kateri so vsestranska kulturnika Rudi Škof in njegova žena Jožica, slikar Jože Kotar z ženo Vilmo, ki ju redko vidimo skupaj v javnosti, in fotograf Bojan Radovič.

Novomeški kulturniki (Foto: Robert Kokol/Foto Asja)

Na drugi fotografiji pa je ekipa Hiše Fink, ki je poskrbela za pogostitev na županovem sprejemu v Kulturnem centru Janeza Trdine. Chef Damjan z ženo Tanjo ve, kako pomembna je kulinarična zgodba na takšnih srečanjih, z vrhunsko ekipo pa zna za to poskrbeti tudi takrat, ko se jedi postrežejo »na terenu«.

Damjan Fink z ekipo

‹ nazaj