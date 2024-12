šport

Dober odpor Budućnosti

23.12.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Podgorica - Košarkarji Krke so v 13. krogu lige Aba v Podgorici izgubili proti Budućnosti s 87:97 (25:26, 42:55, 70:79).

Foto:Liga Aba

* Dvorana SC Morača, gledalcev 550, sodniki: Obrknežević, Jovanić, Savović.

* Budućnost: Morgan 6, Sulaimon 20 (9:9), Magee 5, Slavković 5 (1:1), Ferrell 10, Jovanović 8, Drežnjak 2, Omić 6 (0:2), Wright 7 (1:2), Kamenjaš 28 (6:9).

* Krka: Mirtič 14 (3:3), Persons 9 (2:2), Jurković 6 (2:2), Špan 11 (1:2), Cerkvenik 18 (3:3), Skeens 11 (1:1), Smrekar 7 (2:2), Čebašek 11.

* Prosti meti: Budućnost 17:25, Krka 14:15.

* Met za tri točke: Budućnost 8:19 (Sulaimon 3, Ferrell 2, Jovanović 2, Magee), Krka 11:31 (Cerkvenik 3, Čebašek 3, Špan 2, Mirtič, Persons, Smrekar).

* Osebne napake: Budućnost 21, Krka 21.

* Pet osebnih napak: Jurković (34.), Smrekar (35.).

Novomeški košarkarji so v črnogorski prestolnici doživeli nov poraz, a jih domači niso tako nadigrali, kot so se nekateri bali. Krka se je tekmecem, ki so trenutno le z dvema porazoma druga najuspešnejša ekipa lige in ki so v prejšnjem krogu v Beogradu prizadejali vodilnemu Partizanu prvi poraz, zelo solidno upirala in bila nevarna do zadnjih minut.

Vse do končnice prvega polčasa so bili povsem enakovredni, nato pa pred odhodom na odmor dobili devet zaporednih točk, kar je pomenilo vodstvo domačih s 55:42. V tretji četrtini so se približali na devet točk, v četrti pa nekajkrat celo na štiri, zadnjič jim je to uspelo za izid 83:79.

Toda njihovo upanje na presenečenje se je nato končalo, delni izid 16:1 je pomenil, da je bil zmagovalec dve minuti in pol pred koncem odločen.

Pri Dolenjcih je bil z 18 točkami najučinkovitejši Miha Cerkvenik, pri Budućnosti, ki ima v svojih vrstah kar nekaj igralcev z izkušnjami igranja v Sloveniji, jih je 28 dosegel Kenan Kamenjaš.

Izjava po tekmi:



Dejan Jakara, trener Krke: »Budučnost je v 1. polčasu dosegla 12 ali 14 točk iz tranzicije, kazalo je, da bo do konca tekme dosegla 120 točk. V nadaljevanju so moji igralci izpolnili večinoma vse, kar smo se dogovorili, niti ene točke nismo dovolili iz protinapadov. Drugi polčas smo celo dobili. Najbolj sem vesel, da smo bili boljši v skoku, fantom za to čestitam. Čestitke tudi kolegi Žaklju za dosežke v tej sezoni.«

Krkaši so v ABA ligi s tremi zmagami in desetimi poraz 13. na lestvici, v prihodnjem krogu pa bodo v nedeljo, 29. 12., ob 18.30 gostili Crveno zvezdo. Že v četrtek, 26. 12., ob 17.00 pa jih čaka prva tekma četrtfinala Pokala Spar, v kateri bodo v domači dvorani igrali proti domžalskemu Heliosu.

* Izidi, 13. krog:

- petek, 20. december:

Split - Dubaj 74:81 (22:24, 42:39, 64:59)

Mega - Cibona 88:58 (18:15, 40:26, 65:44)

- sobota, 21. december:

Igokea - FMP 83:70 (21:12, 42:34, 66:47)

Cedevita Olimpija - Studentski centar 100:86 (25:14, 46:42, 69:55)

- nedelja, 22. december:

Borac - Spartak 66:73 (20:11, 32:30, 50:54)

Budućnost - Krka 97:87 (26:25, 55:42, 79:70)

- ponedeljek, 23. december:

17.00 Mornar - Zadar

19.00 Crvena zvezda - Partizan

* Lestvica:

1. Budućnost 13 11 2 1155:965 24

2. Partizan 12 11 1 1134:862 23

3. Dubaj 13 10 3 1106:1011 23

4. Crvena zvezda 12 10 2 1052:954 22

5. Spartak 13 8 5 1109:1048 21

6. Igokea 13 8 5 1056:1062 21

7. Mega 13 7 6 1041:1010 20

8. Cedevita Olimpija 13 7 6 1075:1068 20

9. FMP 13 7 6 1055:1085 20

10. Split 13 5 8 1013:1086 18

11. Zadar 12 5 7 890:903 17

12. Studentski centar 13 4 9 1090:1133 17

13. Krka 13 3 10 1072:1146 16

14. Borac 13 3 10 973:1110 16

15. Cibona 13 2 11 974:1138 15

16. Mornar 12 1 11 911:1125 13

Zvočni zapisi Dejan Jakara Dejan Jakara

‹ nazaj