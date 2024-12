kronika

Dele države pobelilo; v regiji brez večjih težav v prometu

23.12.2024 | 07:00 | M. K.

Razmere na cestah danes zjutraj terjajo dodatno previdnost. Pristojni opozarjajo, da so na nekaterih cestah prisotne plužne in posipne skupine.

Relacija Stare žage - Črmošnjice, zgodaj zjutraj drevo na cesti. (Foto: FB PKD)

Meteorologi so za noč na ponedeljek za dele Slovenije napovedali obilno sneženje, zaradi česar so pristojne službe voznike pozivale k dodatni previdnosti na cesti. Že v večernih urah se je sneg marsikje začel oprijemati cestišč. Po zadnjih informacijah prometno-informacijskega centra je cesta čez prelaz Vršič trenutno zaprta, na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo pa je obvezna uporaba verig.

Sicer pa na cestah Col - Črni Vrh - Godovič, Idrija - Godovič, Volče - Solarji, na prehodih Petrina, Babno Polje in Vinica velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.

Zgodaj zjutraj čez Gorjance (Foto: FB PKD)

Na prometno-informacijskem centru ob tem opozarjajo, da so na nekaterih cestah prisotne plužne in posipne skupine, ki jih je prepovedano prehitevati. "Pričakujte daljše potovalne čase in se na pot odpravite le z ustrezno zimsko opremo. Voznike opozarjamo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig."

Vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) so napovedali, da bo sneženje zjutraj ponehalo tudi v južni in jugovzhodni Sloveniji. Na zahodu se bo popoldne začelo jasniti. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Dodano ob 10.30:

KOČEVSKO, DOLENJSKA, BELA KRAJINA

Na Kočevskem je ponoči zapadlo do 20 centimetrov snega, ki je po besedah dežurnega pri cestni službi Komunale Kočevje, ki vzdržuje občinske ceste, moker in težak. Kljub temu so vse ceste prevozne, večjih težav v prometu ne beležijo. Na delu imajo vse razpoložljive službe in mehanizacijo, ki čistijo ceste in jih posipavajo.

Na območju Novega mesta in Bele krajine je zapadlo o pet do 10 centimetrov snega, v višje ležečih delih do 35 centimetrov. Po besedah Marka Plesca iz novomeškega podjetja CGP, ki vzdržuje ceste na območju Dolenjske, Bele krajine in Kočevja (državne ceste) vse do Blok in Škofljice, je sneženje pojenjalo v jutranjih urah. Večjih težav sneg v prometu ni povzročil, zaradi teže snega se je podrlo le nekaj dreves, ki pa so jih sproti odstranili. Čez noč sta bila nekaj časa zaprta prelaza Vahta in Črmošnjice-Črnomelj.

Na cestah so imeli skupaj 140 plužnih enot. Trenutno so na terenu le še plužne enote za čiščenje avtobusnih postaj, pločnikov in mostov ter ročne skupine za odmetavanje in posipavanje prehodov za pešce. Porabili so okoli 670 ton soli in 200 kubičnih metrov agregata, je povedal.

