Na vrsti je tradicionalni božični DIALOG v živo

23.12.2024 | A. S.

V najuspešnejšem slovenskem podkastu je ta teden ponovno na sporedu Dialog, kjer se voditelj Klemen Selakovič enkrat na mesec dobi s prijateljema, uspešnim »tech« podjetnikom Andrejem P. Škrabo in podpredsednikom Združenja Yes Janijem Pravdićem. Poleg prijateljstva jih povezuje tudi ljubezen do raziskovanja idej in življenja. Enkrat na mesec posnamejo Dialog, v katerem razkrijejo svoje pogovore, ki so polni humorja, iskrenosti in globokih razmišljanj, delijo pa tudi ideje in teme, ki segajo od podjetništva in tehnologije do osebnih zgodb iz vsakdanjega življenja. Tokratni Dialog je na vrsti v božičnem tednu, zato bo seveda praznično obarvan. »Naš tokratni Dialog je zadnji v letu, zato bo poseben, ker bo v živo. Mi trije na mikrofonih in 20 gostov, ki so bili izbrani na podlagi izpolnjenega obrazca na družbenih omrežjih. Kot vsako leto se bo torej zgodil božični Dialog, na voljo je še četrti mikrofon, kjer poslušalci postanejo ustvarjalci,« so povedali Klemen, Andrej in Jani, ki jim lahko v novi epizodi Dialoga prisluhnete v sredo, 25. decembra, ob 21.00 na Aktual TV in v četrtek, 26. decembra, na TV Veseljak Golica po oddaji Potep z Leo, ob 20.30. Vse AIDEA podkaste in Dialoge pa najdete tudi na www.aidea.si.

