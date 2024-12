šport

Motokrosist Jan Pancar in rokometaši SVIŠa športniki leta 2024

23.12.2024 | 09:00 | M. K.

Stična - Tradicionalna predpraznična prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti je v občini Ivančna Gorica potekala v petek, 20. decembra, v športni dvorani Osnovne šole Stična. Dogodek sta pripravili Občina Ivančna Gorica in Zveza športnih organizacij (ZŠO) Ivančna Gorica, tako pa so, kot so sporočili z ivanške občine, na slovesen način obeležili pomemben državni praznik in razglasili najboljše športnike za leto 2024.



Ob prihajajočem državnem prazniku je zbrane nagovoril župan Dušan Strnad, ki je poudaril pomen dneva samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. decembra. Ta dan obeležujemo v spomin na zgodovinski plebiscit leta 1990, na katerem so se državljani Slovenije z veliko večino odločili za samostojno in neodvisno državo. V nadaljevanju je župan povedal: »Nekaj let kasneje, v letu 1994, se je v Sloveniji dogodila nova pomembna reforma. Reforma lokalne samouprave. Nastale so nove občine, med njimi tudi Občina Ivančna Gorica. In ravno v teh dneh pred 30 leti smo nestrpno in z velikimi pričakovanji odštevali še zadnje dni do začetka delovanja nove občine. Praznovanja ob 30-letnici občine bodo sledila v letu 2025 in takrat se bomo bolj posvetili ljudem, projektom in uspehom občine skozi njeno zgodovino.«

V nadaljevanju je povedal, da sta pomembni področji, ki ju občina podpira, tudi šport in rekreacija. Tu je omenil številne pohodne poti, športna igrišča v vseh večjih krajevnih središčih in dvorane ter najnovejšo pridobitev Športni park Ivančna Gorica, ki ponuja obilo možnosti različnim športom, tudi kraljici športov atletiki. Župan je ob zaključku čestital letošnjim prejemnikom priznanj za izjemne športne dosežke ter vsem zaželel prijetne in domače božično-novoletne praznike. Ob prazniku je zbrane nagovoril tudi predsednik ZŠO Ivančna Gorica Tomaž Zakrajšek.

Osrednji del prireditve je bil namenjen razglasitvi najboljših športnic in športnikov za leto 2024. Naziv športnika leta je ponovno osvojil motokrosist AMD Šentvid pri Stični, Jan Pancar. Pancar je svojo krstno sezono v najmočnejši svetovni konkurenci MXPG zaključil na odličnem 13. mestu. Udeležil se je tudi prestižne ekipne dirke za Pokal narodov v Angliji, kjer sta poleg Pancarja Slovenijo zastopala še večkratni prvak MXGP Tim Gajser in Jaka Peklaj, prav tako član AMD Šentvid pri Stični. Skupno je slovenska reprezentanca osvojila 7. mesto.

Jan Pancar in Jaka Peklaj s člani AMD Šentvid pri Stični

Naziv ekipe leta 2024 je pripadla članski zasedbi Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica, ki v elitni rokometni druščini uspešno zastopajo barve kluba že vse od sezone 2021/2022. Rokometaši so lansko sezono zaključili na 10. mestu med štirinajstimi ekipami. Pod vodstvom trenerja Aleksandra Polaka uspešno nastopajo tudi v letošnji sezoni, cilj vsake sezone pa je ostati med najboljšimi 12 rokometnimi ekipami v Sloveniji.

RK SVIŠ Ivančna Gorica

Priznanja za odlične športne dosežke v preteklem letu so bila podeljena tudi v ostalih kategorijah. Med mlajšimi deklicami je športnica leta postala atletinja Neža Perko, med dečki pa taekwondoist Filip Zupančič. V kategoriji starejše deklice je slavila jazz plesalka Kristina Genorio, med starejšimi dečki rokometaš Miha Škoberne. Med mladinci sta bila za najboljša športnika razglašena motokrosist Jaka Peklaj in strelka Tjaša Kužnik. Podeljeno je bilo tudi priznanje v kategoriji veteranov, kjer je slavila cestna kolesarka Vida Ceglar.

V kategoriji zaslužnih športnih delavcev sta priznanje prejela Marjeta Erjavec iz Planinskega društva Polž ter pomočnik članske ekipe RK SVIŠ Ivančna Gorica, Miloš Aksentijević. Jubilejni plaketi sta za 20 let delovanja prejela Taekwondo klub Kang in Plesni klub Guapa.



Za kulturni program praznične prireditve so poskrbeli Oktet fantov Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica in priznani solist v SNG Opera in balet Ljubljana, Matej Vovk. S posebno plesno točko so se predstavile plesalke Plesnega kluba Guapa ter Kristina Genorio in Maka Miškovič iz Plesnega kluba Mimi v jazz plesu. Edinstven je bil tudi nastop kotalkaric iz Kotalkarskega kluba Zvezda, med katerimi je nastopila tudi naša občanka Maja Trojanšek. Ob jubileju so svojo točko predstavili tudi taekwondoisti kluba Kang iz Ivančne Gorice.

