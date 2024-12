šport

Z zmago potrdile prvo mesto po rednem delu

23.12.2024 | 08:30 | S. G.

Novo mesto - Odbojkarice TPV Volley Novo mesto so v 14. kolu 1. B državne odbojkarske lige dosegle dvanajsto zaporedno zmago. V športni dvorani Marof so se pomerile z zadnje uvrščeno ekipo OK Prevalje in slavile zmago s 3:0 (25:19, 25:18, 27:25). S tem so potrdile prvo mesto po rednem delu prvenstva.

Uvodni niz se je začel z vodstvom domačih s 3:0, a so gostje izenačile in vsaj prvi del tega niza držale stik z domačinkami. V nadaljevanju, ko so TPV-jevke povedle z 10:7 in 14:11, pa se je razlika samo še povečevala do končnih 25:19. Tudi drugi niz je bil sprva zelo izenačen, na sredini drugega niza pa so si domačinke priigrale tri točke prednosti, ki je niso več izpustile iz rok. Ob koncu drugega niza je dve zaporedni točki z odličnim napadom dosegla Nevena Vidojević, ki je v igro vstopila šele ob koncu tega niza, in drugi niz so domačinke dobile s 25:18. Ko je že vse kazalo na gladko zmago TPV-jevk, pa so se Prevaljčanke razigrale in že v uvodu 3. niza povedle z 2:0. Sledilo je izjemno izenačeno nadaljevanje, nobena od ekip ni imela več kot dveh točk prednosti. V razburljivi končnici so imele gostje že možnost zaključiti niz v svojo korist, a so domačinke ob bučni podpori s tribun znova izenačile in na koncu niz dobile s 27:25.

TPV-jevke so tako slavile dvanajsto zaporedno zmago, tudi tokrat so pokazale izjemen timski duh. »Vsaka zmaga je pomembna in zelo smo vesele, da smo znova pokazale, kaj znamo. Zdaj se bomo soočili še z močnejšimi ekipami, v zeleni skupini se nam pridružita dve iz 1.A lige, zagotovo težke nasprotnice, ampak se veselimo izziva,« je dejala Tonja Smole.

Zaigrale so prav vse igralke: Zala Jakše, Ana Brinec, Ana Grajžl, Nika Drkušić, Pia Košiček, Nina Bregar, Neža Kamnik, Kristina Hafner, Nevena Vidojević, Tonja Smole, Chloe Marie Walker, Neja Štukelj, Bojana Jovičevič in Tinkara Mole.

Zahvala navijačem in nekdanji igralki

Skupaj z vodstvom kluba so se na tokratni tekmi še posebej zahvalile svojim zvestim navijačem – nagrade sponzorjev so prejeli nekdanji mednarodni sodnik Jure Stegnar, nekdanji dolgoletni predsednik kluba Bojan Vernig ter Ljuba Gutman in njena hči Nina, ki praktično ne manjkata na nobeni domači tekmi. Izvršni direktor ŽOK TPV Volley Novo mesto Gorazd Jakše pa je izrekel še posebno zahvalo in spominsko darilo Živi Vidic, nekdanji odbojkarici, ki je lani zaključila odbojkarsko kariero.

V drugem delu sezone napad na elitno 1.A ligo

Trener Miloš Milić je izpostavil, da jih najtežje in glavno delo zdaj še čaka, a verjame, da njegove varovanke zmorejo še več. Sezono bodo TPV-jevke kot prvo uvrščene po rednem delu prvenstva nadaljevale v t.i. zeleni skupini, kamor se uvrstijo 4 najboljše ekipe iz 1.B lige in dve najslabši iz 1.A lige. Ligaško tekmovanje se bo nadaljevalo 15. januarja 2025, v novomeškem klubu pa ambiciozno stremijo k povratku v elitno prvoligaško druščino.

