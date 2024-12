bela krajina

Oblegana od vsepovsod

22.12.2024 | 16:30 | M. Glavonjić

Božični motivi, žive jaslice s prijaznimi alpakami in radovednimi kozami – Prešerno bo do svetih treh kraljev – Na novega leta dan skoki v Kolpo

Radenci - Poleti oblegani, pozimi pozabljeni. A le do začetka letošnjega decembra, ko se v idilične Radence ob Kolpi v Poljanski dolini zgrinjajo trume igrivih otrok, njihovih staršev ter babic in dedkov, še posebej v večernih urah.

Ena od atrakcij pravljične vasice so južnoameriške alpake. (Foto: M. G.)

Sem prihajajo obiskovalci iz Bele krajine, s Kočevsko-Ribniškega, iz Dolenjske pa tudi iz bližnjih in oddaljenejših krajev Hrvaške. Naj vas ne preseneti, če boste tam srečali zaljubljence ali tiste, ki si želijo večer preživeti v miru. Za vse je od 16.30 ure dalje več kot dovolj prostora v praznični Eko vasici Rinčici, obsijani z utripajočimi lučkami in postavljeni na lokaciji poletnega kampa.

Ob mraku svojo skrito prijaznost radovednim otrokom pokažejo visokonoge alpake, mirne in puhaste živali, ki imajo terapevtski učinek na ljudi. Za ograjo ljubosumno meketajo tudi koze, med katerimi še posebej izstopa kozel, ki z dvigom na zadnje noge pritegne pozornost, kadar mu malčki z užitkom v odprt gobec ponudijo priboljške. A to ni edina živa točka pravljične vasice, v kateri izstopajo številni božični motivi, prepleteni z uricami zgodb in prigod, ki sodijo v ta praznični čas.

Minulo nedeljo je z gledališčem kamišibaj gostovala Renata Butala, predsednica sveta KS Poljanska dolina, pred njo pa Vila Silvana. Isti dan je umetnik in jasličar Tone Šegina iz Zagozdaca postavil edinstvene jaslice, med katerimi so tudi tiste, ki so narejene posebej za črnomaljskega župana Andreja Kavška. »Že nekaj let je tako, da med Črnomljem in Kočevjem v tem času po vaseh ni videti žive duše, še manj pa točk, kjer bi se ljudje zadrževali in družili. Sredi jeseni smo – ideja je prišla od članov Turističnega društva Poljanska dolina – začeli postavljati pravljično vas, a si nismo predstavljali, da bo tako oblegana. Obiskovalci pravijo, da je edinstvena ne le v Beli krajini. Z dogodki, predvsem za najmlajše, bo taka ostala vse do treh kraljev, 6. januarja,« obljublja Tine Lindič, vodja družinskega kampa v Radencih, kjer se vse dogaja. Ta del doline Kolpe bo zaživel tudi petnajst minut po novem letu, ko si bodo na mostu Sodevci–Blaževci že tretjič po padcu schengenske meje na neformalnem srečanju prebivalci teh krajev stisnili roke s prijatelji z druge strani Kolpe na Hrvaškem. Na prvi dan novega leta ob 14. uri pa bodo v Radencih ponovno obudili skoke v Kolpo, ki so bili prekinjeni zaradi epidemije.

