V kraljevskem madisonu Italijana za las ugnala domača kolesarja

22.12.2024 | 14:30 | R. N.

Novo mesto - Kolesarski klub Adria Mobil je tudi letos ob koncu leta pripravil mednarodni dirki za Pokal Novega mesta in Novoletno-božični kriterij, na katerih je skupaj nastopilo okoli 260 kolesarjev iz 13 držav. Pestro dvodnevno dogajanje so sklenili v soboto zvečer s kraljevsko disciplino madison, v kateri sta Italijana Matteo Donega in Metteo Fiorin za malo ugnala domača aduta Nejca Peterlina in Žaka Eržena.

Nejc Peterlin in Žak Eržen (prva z leve proti desni) sta včeraj najprej nastopila v dirki na izločanje, nato pa še skupaj v kraljevski disciplini madison. (Foto: R. N.)

»To je zadnja dirka v letošnjem koledarskem letu, obenem pa je tudi neki uvod v novo sezono. Vedno je dobro malo povaditi na stezi, letos je kar močna konkurenca, zame je to super trening,« je dejal Novomeščan Žak Eržen, v katerega so bile uprte številne oči, saj je v preteklosti na velodromu dosegel izjemne rezultate. Pred dvema letoma je v Tel Avivu na mladinskem svetovnem prvenstvu v dirki na izpadanje osvojil zlato kolajno, česar ni uspelo še nobenemu Slovencu.

»Več pozornosti sicer posvečam dirkanju na cesti, a tudi dirkališčno kolesarstvo se lahko dobro vklopi v moj program. Seveda je želja, da bi kdaj zastopal Slovenijo na velodromu na olimpijskih igrah, ampak s tem si ne delam nobenega pritiska. Grem korak po koraku, potem pa bomo videli, kam me bo to pripeljalo,« pravi 19-letni kolesar, ki je letos na cesti pedala vrtel za italijanski Cycling Team Friuli, razvojno ekipo moštva Bahrain Victorious, ki ga vodi njegov oče Milan.

Prvo sezono v članski konkurenci je začel odlično, saj je bil marca najhitrejši na domači dirki za veliko nagrade Adrie Mobil, kar pa je bila njegova edina zmaga letos. »Sezona je imela vzpone in padce, predvsem sem se veliko naučil. V ekipi sem imel dovolj proste roke za dirke, ki so mi ustrezale. Bil sem eden hitrejših kolesarjev, zato so se fantje kdaj tudi meni podredili in v ciljnem sprintu vlekli zame,« je še dodal Eržen, ki pa bo po novem vozil za ekipo svetovne serije Bahrain Victorious.

Novega izziva se že veseli. »Imel bom zelo dober program. Ne bom vozil najmočnejših dirk, ker bi bilo to zame malo pretežko, tako da bom večinoma tekmoval na dirkah nižjega ranga. Tudi to sezono bom vzel za učenje, če dosežem kak dober rezultat, pa bo to samo še bonus,« pravi.

Na novomeškem velodromu je Žak v soboto drugo mesto osvojil še v dirki na izpadanje. Kopico medalj so si privozili tudi kolesarji novomeškega kluba Adria Mobil. Tim Mervar je med starejšimi mladinci zmagal v dirki na izpadanje, v dirki na točke pa je bil drugi, medtem ko je bil Mai Prevejšek tretji. Skupaj sta med mladinci nastopila tudi v disciplini madison in zmagala. Med starejšimi mladinkami je bila v dirki na točke druga Klara Eliza Rodič, ki je srebrno medaljo osvojila tudi v dirki na izpadanje. V tej disciplini si je drugo mesto med mlajšimi mladinkami prikolesarila Iva Colnar. Poudariti velja še Tilna Finkšta, ki je med člani osvojil tretje mesto v dirki na točke.

Na mednarodni dirki za Pokal Novega mesta in Novoletno-božičnem kriteriju je skupaj nastopilo okoli 260 kolesarjev iz 13 držav. (Foto: R. N.)

»Velodrom je najbolj aktualen v zimskem obdobju, mladi kolesarji nabirajo izkušnje, za starejše pa je to popestritev in priprava na novo sezono. Veseli nas, da je vsako leto več tekmovalcev, čeprav dirka po kakovosti ne sodi v najvišji rang tekmovanja. Vseeno je tukaj nastopilo kar nekaj dobitnikov medalj z evropskih prvenstev na velodromu, tekmuje tudi olimpijska reprezentanca Avstrije,« je dejal vodja tekmovanja Srečko Glivar.

S pokritjem velodroma v novomeškem klubu še večjo pozornost posvečajo kolesarstvu na stezi. »Zgledujemo se po svetovnih kolesarskih velesilah, v katerih skoraj ni kolesarja, ki ne bi začel na velodromu. Priporočljivo je, da mladi vozijo po stezi, kajti veliko se naučijo glede same tehnike in tudi taktike vožnje,« še dodaja Glivar.

Mladi kolesarji so na velodromu nabirali izkušnje, za starejše pa sta bili dirki popestritev in priprava na novo sezono. (Foto: R. N.)

